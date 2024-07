Camera an ninh trị nạn rải đinh 01/08/2024 06:30

Thời gian qua, Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng một số khu vực trên địa bàn TP.HCM tái diễn nạn rải đinh trên tuyến quốc lộ 1, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Dù chính quyền các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM cũng đã nhiều lần đưa ra các biện pháp để giải quyết nhưng vấn nạn trên vẫn tiếp tục diễn ra.

Với mong muốn giải quyết triệt để nạn rải đinh, hiện một số địa phương đã triển khai các mô hình xử lý mới. Đặc biệt là áp dụng phương pháp theo dõi và rà soát đối tượng rải đinh qua hệ thống camera.

UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12 phối hợp Đội CSGT An Sương, Công an phường và Đoàn Thanh niên phường kéo xe hút đinh dọc tuyến Quốc lộ 1. Ảnh: TRẦN MINH

Chính quyền và người dân đồng lòng dẹp 'đinh tặc'

UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12 là một trong những địa phương đầu tiên triển khai mô hình “Theo dõi và rà soát đối tượng rải đinh qua hệ thống camera ANTT”. Theo đó, UBND phường cùng phối hợp với cơ quan chức năng giám sát, người dân chủ động phát hiện đối tượng rải đinh trên các tuyến đường lớn như Quốc lộ 1, để đảm bảo các phương tiện giao thông di chuyển an toàn.

Sáng 30-7, tại UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12, PV có mặt tại phòng điều khiển camera an ninh trật tự (ANTT) theo dõi nạn rải đinh. Tại phòng camera luôn được lực lượng công an phường túc trực.

Sáng cùng ngày, UBND phường phối hợp Đội CSGT An Sương, Công an phường và Đoàn Thanh niên phường kéo xe hút đinh dọc tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn phường và cho ký cam kết không rải đinh với các tiệm sửa xe.

Tuyến quốc lộ 1 lắp 5 camera ANTT, phòng trực camera luôn được lực lượng công an phường túc trực. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Trần Thanh Quí, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 12, cho biết ông là người sinh sống lâu năm tại tuyến quốc lộ này, vài năm trước tại tuyến đường này thường xuyên bị rải đinh, khiến người dân lưu thông qua khu vực này đều ám ảnh.

“Có đợt tôi từng chứng kiến hai đối tượng đi cùng một chiếc xe máy, trùm kín người, rải đinh để bẫy người đi đường vào đêm khuya. Ai chạy xe nhanh xíu mà cán phải đinh này thì dễ bị té ngã. Nhưng từ khi khu vực này có gắn camera ANTT và các lực lượng chức năng xử lý mạnh thì không còn tình trạng trên. Mong đây sẽ là biện pháp lâu dài giảm đinh tặc, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông” – ông Quí nói.

Anh N, một chủ cửa hàng sửa xe trên quốc lộ 1 chia sẻ: Tiệm sửa xe của tôi nói không với việc rải đinh để bẫy người đi đường. Tôi làm vì cái tâm, những đinh mà các đối tượng thường rải là đinh có dạng hình thoi, khi cán phải là phải thay luôn ruột làm như vậy thì thất đức quá. Nếu tôi mà phát hiện đối tượng nào rải đinh thì tôi sẽ báo cáo ngay cho công an khu vực.

UBND phường Tân Hưng Thuận phối hợp Đội CSGT An Sương, Công an phường và Đoàn Thanh niên đi tuyên truyền và cho ký cam kết không rải đinh với các tiệm sửa xe, vá xe. Ảnh: TRẦN MINH

Đưa công nghệ vào công tác an ninh trật tự

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch, Trưởng ban ATGT UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM, cho biết tại UBND phường, camera ANTT được bố trí tại phòng giám sát camera công an phường, đối với tuyến quốc lộ 1 lắp 5 camera ANTT. Việc theo dõi đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như an ninh trật tự trên địa bàn phường giao cho công an phường chịu trách nhiệm theo dõi, xử lý.

“Công an phường hằng ngày sẽ cử 1 cán bộ (xoay tua), theo dõi các camera tại phòng camera ANTT tại phường 24/24. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, cán bộ sẽ thông báo, cho tổ tuần tra, và lực lượng chức năng ban ngành đoàn thể, để đến địa điểm kiểm tra, xử lý các vụ việc xảy ra. Mời người vi phạm về công an phường, hay UBND phường để tìm hiểu nguyên nhân và tiến hành xử lý người vi phạm” – ông Ẩn cho hay.

Sáng 30-7, xe hút đinh dọc tuyến quốc lộ 1 nhưng không phát hiện đinh hình thoi. Ảnh: TRẦN MINH

Cũng theo ông Ẩn, mô hình camera ANTT là mô hình điểm, đây là một bước phát triển, đánh dấu sự thay đổi trong tư duy, đưa công nghệ vào trong công tác quản lý. Qua đó từng bước chuyển hóa, đồng bộ hóa trong các công tác quản lý, trước mắt về ANTT, sau đó nhân rộng mô hình, áp dụng qua các lĩnh vực khác.

Đồng thời, qua công tác triển khai hút đinh hàng tuần của Đoàn thanh niên thì số lượng phát hiện rất hạn chế, đây là dấu hiệu đáng mừng do phường đã chủ động phòng ngừa từ xa.

Ông Ẩn cho biết thêm, 6 tháng đầu năm 2024, UBND phường chưa phát hiện tình trạng đinh tặc diễn ra trên địa bàn phường.

Cùng ngày (30-7), Đội CSGT An Sương cũng đã cho 26 tiệm sửa xe gắn máy trên địa bàn quận 12 ký cam kết không rải đinh.

Chủ các tiệm sửa xe, vá xe ký cam kết không rải đinh. Ảnh: TRẦN MINH