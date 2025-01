Camera ghi cảnh người dân phát hiện cháu bé 4 tuổi nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng 14/01/2025 21:00

Như PLO đã đưa tin, chiều 14-1, người dân Hải Phòng và lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu bé nghi bị bắt cóc ở trường mầm non sau gần 24 giờ mất tích.

Clip ghi lại việc người dân tìm thấy cháu bé nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng

Camera nhà dân ghi lại vào thời điểm tìm thấy cháu bé, một người phụ nữ mặc áo đỏ đi trên xe máy đã dừng trước người phụ nữ dắt theo cháu nhỏ một đoạn và chăm chú theo dõi.

Sau khi xác định đúng người phụ nữ và cháu nhỏ nghi bị bắt cóc trên mạng xã hội, người phụ nữ này đã xuống xe và chạy lại giật tay cháu bé khỏi người phụ nữ kia.

Ngay sau đó, một số người dân đã chạy đến giữ người phụ nữ nghi bắt cóc cháu nhỏ lại và gọi điện báo công an.

Một trong những người đầu tiên giữ người phụ nữ tình nghi chia sẻ trên mạng xã hội đã thấy người phụ nữ này và cháu bé nhìn quen giống như mô tả trên mạng xã hội nên đã đi bộ bám theo đằng sau.

Khi người phụ nữ dắt cháu bé theo bỏ khẩu trang, thấy đúng người được mô tả, mọi người đã chạy đến giữ cháu bé lại.

Cháu bé 4 tuổi ở Hải Phòng nghi bị bắt cóc đã được tìm thấy vào khoảng 15 giờ 30 chiều nay.

Chiều cùng ngày, công an Hải Phòng cũng thông tin về vụ việc. Theo đó, công an TP Thủy Nguyên và công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ người phụ nữ nghi bắt cóc cháu bé. Người bị tạm giữ là ĐTHT, 18 tuổi, trú tại phường Hoàng Lâm, TP Thủy Nguyên (TP Hải Phòng).