Can thiệp tim mạch tại phòng đẻ mổ, cứu sống thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh

(PLO)- Lần đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé sơ sinh mắc dị tật tim bẩm sinh đã được can thiệp tim mạch ngay sau khi chào đời.

Chiều 8-12, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin về trường hợp thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh, đảo gốc động mạch, không có thông liên thất, được can thiệp cứu sống ngay tại phòng sinh.

Thai phụ 23 tuổi, sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, từng trải qua một lần đẻ mổ. Ở lần mang thai này, thai phụ phát hiện thai bị đảo gốc động mạch khi siêu âm tại Hàn Quốc, được các bác sĩ cho biết việc phẫu thuật sau sinh cho trẻ rất phức tạp, chi phí lớn.

Trở về Việt Nam, thai phụ thực hiện siêu âm ở tuần thai 29 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Sau khi hội chẩn liên viện, các chuyên gia tim mạch và sơ sinh đánh giá đây là trường hợp dị tật tim bẩm sinh phức tạp, nếu không được cấp cứu và can thiệp tim kịp thời thì tiên lượng xấu, khả năng thai nhi tử vong ngay sau khi chào đời cao.

Là người trực tiếp thực hiện ca mổ lấy thai, Trưởng Khoa Đẻ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng nhận định cần phải can thiệp tim mạch cho bé ngay sau khi chào đời tại phòng sinh mổ.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng Khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: BVCC

Ngày 5-11, thai phụ nhập viện trong tình trạng huyết động ổn định, chưa có dấu hiệu chuyển dạ, thai ước tính 3,7 kg.

Sau 1 ngày hội chẩn, Bệnh viện Phụ sản Trung ương quyết định phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương, lên kế hoạch và chuẩn bị trang thiết bị cấp cứu, thiết lập ekip mổ tại phòng đẻ mổ, để sau khi mổ lấy thai sẽ đánh giá tình trạng bệnh nhi, can thiệp phá vách liên nhĩ cấp cứu nếu cần thiết.

Ngày 7-11, ca phẫu thuật mổ lấy thai được thực hiện thành công. Em bé tỉnh táo, khóc tốt, tím dần, mạch 160-170 lần/phút, nồng độ oxy trong máu (SpO2) từ 35% - 40% (chỉ số SpO2 của trẻ sơ sinh thường dao động từ 85% - 100%).

Sau khi hội chẩn tại chỗ, các bác sĩ đánh giá bệnh nhi cần được cấp cứu, can thiệp tim mạch để giành lại sự sống.

Sau khi chào đời, em bé tỉnh táo, khóc tốt, có nồng độ oxy trong máu thấp. Ảnh: BVCC

Quá trình can thiệp thành công, lỗ thông liên nhĩ mở rộng, nồng độ oxy trong máu của bệnh nhi tăng lên 80%. Tình trạng bệnh nhi tạm thời ổn định, còn tím nhẹ.

Hiện bệnh nhi đã tự thở được. Dự kiến sau 1 - 2 tuần, bé sẽ được đánh giá lại tình trạng sức khỏe, nếu ổn định và đủ điều kiện sẽ được thực hiện phẫu thuật sửa lại hai gốc động mạch bị đảo ngược, giúp cấu trúc và sinh lý của tim trở về bình thường.

Theo TS Lê Hồng Quang, PGĐ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết can thiệp tim mạch vốn rất khó, can thiệp tim mạch đối với trẻ sơ sinh càng phức tạp. Nhưng hai bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ, chủ động lên kế hoạch can thiệp tim cho bé ngay khi thai nhi được lấy ra.

"Trường hợp này có thể là tiền đề để triển khai thành quy trình tại bệnh viện, giúp tăng cơ hội cứu sống những em bé mắc dị tật tim bẩm sinh trong tương lai", TS Quang cho biết thêm.

Thanh Thanh