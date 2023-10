Cần Thơ: Chủ tịch Ninh Kiều nêu lý do giữ nguyên 11 phường đến 2025

(PLO)-Chủ tịch quận Ninh Kiều nêu ba lý do giữ nguyên 11 phường, chưa sáp nhập các phường An Cư, An Phú, An Nghiệp và Thới Bình trong giai đoạn 2023-2025.

Mới đây, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021; triển khai kế hoạch quản lý sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026 và công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Quận Ninh Kiều là trung tâm của TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn thuộc diện phải sắp xếp, sát nhập theo quy định tại Nghị quyết 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Giai đoạn 2023-2025, TP Cần Thơ có bốn đơn vị hành chính cấp xã gồm các phường An Cư, An Phú, An Nghiệp, Thới Bình (quận Ninh Kiều) phải sắp xếp.

Giai đoạn 2026-2030 có năm đơn vị hành chính cấp xã (gồm phường Ba Láng (quận Cái Răng), hai xã Đông Thắng, Thới Đông (huyện Cờ Đỏ), thị trấn Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh)) và một đơn vị hành chính cấp huyện là huyện Phong Điền phải sắp xếp.

Tại hội nghị trên, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ đã có phát biểu đánh giá về công tác sáp nhập ba phường Tân An, An Hội và An Lạc thành phường Tân An mới từ ngày 1-4-2020 và đề xuất phương án đối với bốn phường nêu trên.

Cụ thể, Chủ tịch quận Ninh Kiều cho biết, việc sắp xếp về con người đối với phường Tân An mới trong gần ba năm mới xong, “rất khó khăn”. Cạnh đó, ông cũng nói thêm về sắp xếp trụ sở, quản lý địa bàn, ý kiến cử tri…

Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ phát biểu tại hội nghị nêu đề xuất của quận về việc giữ nguyên 11 phường đến năm 2025. Ảnh: NHẪN NAM

Đối với phương án sắp xếp bốn phường An Cư, An Phú, An Nghiệp và Thới Bình sắp tới, ông Trứ cho biết “quận Ninh Kiều mạnh dạn đề xuất hơi khác so với Sở Nội vụ”.

Theo đó, ông cho biết, từ đây đến năm 2025, quận đề xuất giữ nguyên 11 đơn vị hành chính phường, không sáp nhập. Có ba lý do đề xuất giữ nguyên gồm:

Thứ nhất, theo Nghị quyết 35/2023 có những điều miễn trừ, ở đây là đơn vị đặc thù, trọng yếu về quốc phòng an ninh. Năm 2022, Bộ Quốc phòng có quyết định công nhận 11 phường của quận Ninh Kiều là đơn vị trọng điểm về mặt quốc phòng.

Thứ hai, Nghị quyết 15 của Thành ủy về cơ chế, chính sách đặc thù cho quận Ninh Kiều, trong đó có nội dung xem xét mở rộng địa giới hành chính quận Ninh Kiều. Từ nay đến cuối năm, quận sẽ phối hợp sở, ngành liên quan xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính, song song đó quận sẽ xem xét để trình phương án điều chỉnh ranh giới, địa giới của các phường cho phù hợp, đảm bảo tính chất đô thị, đảm bảo phát triển bền vững.

Thứ ba, về điều kiện thực tế, quận là trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, và quốc phòng an ninh. Các phường nhỏ không đủ điều kiện về diện tích, dân số thì hầu như tập trung các cơ sở trọng yếu trên địa bàn. Ví vụ như phường An Cư tập trung đến 11 trường với lượng học sinh rất đông, 9 cơ sở thờ tự lớn, hơn 1.000 hộ kinh doanh và gần 1.000 nhà trọ, lượng người đến đây rất nhiều…

Quận đang thống kê cụ thể yếu tố đặc thù về các tính chất chính trị, kinh tế, xã hội để làm cơ sở TP có đề xuất trước khi Quốc hội thông qua việc này.

Quận Ninh Kiều mong TP chia sẻ, xem xét tính chất đặc thù của Ninh Kiều để ủng hộ phương án của quận.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP cho biết, “qua ý kiến của Chủ tịch quận Ninh Kiều, Thường trực ủy ban ghi nhận. Tuy nhiên, việc thực hiện nghị quyết (Nghị quyết 35 - PV) thì chúng ta phải thực hiện. Đề án của quận Ninh Kiều các đồng chí phải thực hiện theo Nghị quyết 35 nhưng đồng chí được có đề xuất kiến nghị thêm phương án để trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Quyền quyết định không phải của cấp TP mà là của Quốc hội”.

