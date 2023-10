Chủ tịch Cần Thơ: Tránh tùy tiện trong cắt giảm, tinh giản biên chế

Ngày 4-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, đồng thời triển khai kế hoạch quản lý sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026 và công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Theo báo cáo, giai đoạn 2015-2021, TP Cần Thơ đã đạt và vượt lộ trình tinh giản và cắt giảm biên chế. Lũy tích kết quả thực hiện đến ngày 31-12-2021, đã tinh giản, cắt giảm biên chế công chức cơ quan hành chính là 243/213 người, đạt 114,08% kế hoạch; tinh giản và cắt giảm 3.456/2.313 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 149,42% kế hoạch; cán bộ, công chức cấp xã đã tinh giản 40 trường hợp; Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000 đã cắt giảm 483 chỉ tiêu, tinh giản biên chế 11 hợp đồng.

Tổng kinh phí thực hiện chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ chính sách trong giai đoạn này là gần 90 tỉ đồng. Kinh phí giảm chi ngân sách do sắp xếp bộ máy và chuyển đổi loại hình đơn vị sự nghiệp công lập sang tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên từ năm 2016-2021 là hơn 146 tỉ (trong đó cấp TP hơn 143,7 tỉ, cấp huyện hơn 2,3 tỉ).

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đánh giá quá trình thực hiện việc tinh giản biên chế có nhiều kết quả đáng khích lệ, nhưng cũng còn một số hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới.

Từ đó, ông yêu cầu TP tiếp tục có kế hoạch, chương trình, lộ trình thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026. Cụ thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xác định tinh giản biên chế là cơ hội nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CB-CCVC); Phải có cách làm phù hợp, hướng tới nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả…

Tinh giản biên chế phải gắn với nâng cao chất lượng CB-CCVC. Xây dựng cơ cấu CB-CCVC chặt chẽ, gắn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, khối lượng công việc, phạm vi, tính chất phức tạp của công việc, các yêu cầu kỹ năng gắn với vị trí việc làm.

Cạnh đó, cần đổi mới thực chất công tác đánh giá, làm sao đảm bảo đúng, khách quan, trung thực kết quả thực thi nhiệm vụ CB-CCVC, khắc phục tình trạng cào bằng, nể nang trong đánh giá. Công cụ đánh giá phải tính toán xây dựng phần mềm đánh giá CB-CCVC.

“Trong tinh giản biên chế người đứng đầu phải thực sự công tâm, khách quan trong đánh giá CB-CCVC để làm cơ sở tinh giản, cấu lại đội ngũ cho phù hợp với yêu cầu mới” – người đứng đầu UBND TP nói.

Giai đoạn 2023-2030 sẽ sắp xếp nhiều đơn vị hành chính

Đối với công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2023-2030, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, Thành ủy, UBND TP.

Các đơn vị cấp huyện, cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn thuộc diện phải sắp xếp, sát nhập theo quy định tại Nghị quyết 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn TP, giai đoạn 2023-2025, có bốn đơn vị hành chính cấp xã gồm các phường An Cư, An Phú, An Nghiệp, Thới Bình (quận Ninh Kiều) phải sắp xếp.

Giai đoạn 2026-2030 có năm đơn vị hành chính cấp xã gồm phường Ba Láng (quận Cái Răng), hai xã Đông Thắng, Thới Đông (huyện Cờ Đỏ), thị trấn Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh) và một đơn vị hành chính cấp huyện là huyện phong Điền.

Ông Trường yêu cầu các đơn vị liên quan cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, công việc TP giao; Hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030 đảm bảo hợp lý, khoa học và bám sát quy định của trung ương, tiến độ theo kế hoạch của UBND TP.