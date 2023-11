Cần Thơ: Điều trị kéo dài tuổi thai cho 2 trường hợp đa thai

Tin từ bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết vừa điều trị kéo dài tuổi thai thành công cho hai trường hợp đa thai với sự chào đời của 5 thiên thần nhỏ.

Trường hợp đầu tiên là sản phụ NHT (28 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) mang tam thai ở tuần 14, có dấu hiệu dọa sanh non, thêm vào đó sản phụ có tiền sử sanh non ở lần mang thai trước nên được gia đình đưa vào bệnh viện. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện sản phụ bị hở eo tử cung nên nhanh chóng hội chẩn can thiệp xử trí bằng phương pháp khâu vòng cổ tử cung dự phòng. Đồng thời, sản phụ được chỉ định nhập viện để dưỡng thai đến khi sanh.

Trong quá trình theo dõi, sản phụ tiếp tục xuất hiện các cơn gò tử cung từ tuần thai 25, nếu không theo dõi liên tục, can thiệp kịp thời thì nguy cơ sinh non rất cao. Nhờ theo dõi và điều trị kịp thời của các bác sĩ đã giúp chị T. giữ được thai phát triển đến 35 tuần tuổi, mới chuyển dạ, cho ra đời 01 bé trai và 02 bé gái khỏe mạnh với cân nặng lần lượt là 2.360gram, 1.840gram, 1.880gram.

Một trường hợp khác là sản phụ VTPT (27 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng song thai, 22 tuần 2 ngày, hở eo tử cung. Sản phụ được nhập viện vào Đơn nguyên điều trị sinh non và được khâu cổ tử cung dự phòng sinh non xuất viện quản lý thai tiếp. Theo dõi đến tuần 28 thì sản phụ xuất hiện tình trạng đau bụng từng cơn nên phải truyền thuốc cắt cơn co tử cung liên tục trong 2 ngày. Nhờ đó, thai kỳ được kéo dài thêm 2 tuần và sản phụ đã hạ sinh hai 2 bé gái có cân nặng lần lượt là 1.520gram và 1.380gram.

Theo BS. CKII. Huỳnh Thanh Liêm – Trưởng Đơn nguyên điều trị sinh non, thai kỳ đa thai luôn là thai kỳ nguy cơ cao, người mẹ dễ bị cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật; tăng nguy cơ tai biến do diện nhau bám rộng làm đờ tử cung, băng huyết… Đa thai cũng thường dẫn đến sinh non và trẻ có nhiều vấn đề về sức khoẻ. Do đó, bác sĩ khuyến cáo tất cả các sản phụ cần phải được tầm soát để điều trị dự phòng sớm, để có một thai kỳ khỏe mạnh các chị em nên khám thai định kỳ đầy đủ và khám tại các cơ sở chuyên khoa uy tín.

