Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất rất cao ở Lạng Sơn, Bắc Kạn

Bản tin lúc 8 giờ sáng nay, 10-5, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG) cảnh báo nguy cơ sạt lở đất rất cao tại một số khu vực của tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn.

Theo Trung tâm KTTVQG, trong sáu giờ qua, từ 1 giờ đến 7 giờ sáng ngày 10-5, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Đơn cử như Đình Cả (Thái Nguyên) 85,5 mm; Vũ Chấn (Thái Nguyên) 54,6 mm; Thanh Mai (Bắc Kạn) 108,2 mm; Đông Viên (Bắc Kạn) 98,8 mm; Thuần Mang (Bắc Kạn) 127,5 mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 139,9 mm; Chi Lăng (Lạng Sơn) 102,2 mm, Lộc Bình (Lạng Sơn) 107,2 mm; Quang Trọng (Cao Bằng) 58,5 mm…

Dự báo trong sáu giờ tới, khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa, một số nơi có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 100 mm.

Mưa to dẫn tới nguy cơ xảy ra sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh.

Đặc biệt, Trung tâm KTTVQG cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất rất cao tại khu vực Chợ Mới, Chợ Đồn (Bắc Kạn); Bắc Sơn, Chi Lăng (Lạng Sơn).

Được biết, trong tối và đêm qua, khu vực tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa to khiến khu vực xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) xảy ra một vụ sạt lở đất làm một người chết. Ngoài ra, nhiều khu vực của huyện Bắc Sơn cũng bị ngập lụt sâu.