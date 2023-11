Cảnh báo rét đậm, rét hại khi mới bước vào mùa đông

Sáng nay, 13-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Nhiều khu vực ở miền Bắc trời lạnh kèm mưa nhỏ. Ở trạm đảo Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Ở khu vực Bắc và Bắc Trung bộ trời rét; vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi phía Bắc phổ biến 12-15 độ, tức rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, dưới 11 độ.

Chiều tối và đêm nay, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội có thể xuống 16-17 độ, trời rét. Ảnh: AH

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, cảnh báo rét đậm có thể xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là vùng núi cao các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng. Nhiệt độ sẽ giảm sâu vào đêm và sáng, có thể ảnh hưởng sức khoẻ vật nuôi, cây trồng.

“Đối với khu vực đồng bằng Bắc bộ, tối và đêm nay, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội có thể giảm xuống 16, 17 độ” - ông Hưởng nói.

Giai đoạn chuyển mùa thu sang mùa đông này, với không khí lạnh mạnh từ phía Bắc cùng các yếu tố thời tiết khác, từ nay đến ngày 17-11, từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Phú Yên sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to có thể gây lũ, ngập lụt đô thị, ven biển ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Trên Biển Đông, ở khu vực phía Bắc, bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Ở vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có công điện số 17 yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, giải pháp để bảo đảm an toàn cho con người, vật nuôi, cây trồng, cơ sở hạ tầng…

AN HIỀN