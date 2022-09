Cảnh sát Anh khẩn trương lên kế hoạch an ninh cho lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II

Các quan chức an ninh Anh đang lên kế hoạch đảm bảo an ninh trong lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II, theo hãng tin AFP. Đây được xem là “hoạt động bảo vệ an ninh và trị an lớn nhất" trong lịch sử Vương quốc Anh.

Cảnh sát Anh đang khẩn trương lên kế hoạch để đảm bảo an toàn cho những người tham dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II. Những người tham dự bao gồm các nhà lãnh đạo thế giới, hoàng gia của các nước cũng như hàng triệu người được dự đoán sẽ đổ về London vào thời gian diễn ra tang lễ.

Ngày 10-9, Điện Buckingham thông báo lễ tang Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ diễn ra vào ngày 19-9 tại Tu viện Westminster, thủ đô London.

Đây là lễ tang cấp nhà nước đầu tiên đầu tiên kể từ sau lễ tang của Cố Thủ tướng Anh Winston Churchill năm 1965.

Các sự kiện trong lễ tang đòi hỏi một loạt các biện pháp an ninh phức tạp.

Ngày 9-9, cảnh sát thủ đô London cho biết họ đã bắt đầu triển khai các kế hoạch “được diễn tập kỹ lưỡng” cho 10 ngày diễn ra lễ tang.

Lực lượng này cho biết “Chúng tôi sẽ giữ an toàn cho mọi người bằng các cuộc tuần tra trên khắp London”, “Công chúng sẽ thấy cảnh sát hiện diện bên ngoài các địa điểm quan trọng, bao gồm các đầu mối giao thông, công viên hoàng gia và bên ngoài dinh thự hoàng gia ở London”.

Lực lượng cảnh sát thủ đô nói rằng họ đang điều phối kế hoạch đảm bảo an ninh với Cảnh sát Giao thông Anh và Cảnh sát Thành phố London.

Phó Trợ lý Ủy viên của lực lượng cảnh sát thủ đô - ông Stuart Cundy cho biết “kế hoạch trị an toàn diện” sẽ được triển khai chặt chẽ nhất ở trong và xung quanh khu vực Westminster, nơi có quốc hội, tu viện và Cung điện Buckingham.

“Một số lượng lớn cảnh sát sẽ túc trực trong thời gian này để đảm bảo an toàn cho những người đến London và ngăn chặn bất kỳ hành vi phạm tội tiềm tàng nào”- ông Cundy nói thêm.

Ngày 10-9, nhiều con đường ở trung tâm thủ đô London đã bị chặn do các sự kiện quan trọng sắp diễn ra.

Lực lượng an ninh cũng xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố.

Hàng trăm nhà lãnh đạo và chức sắc thế giới cũng như hàng triệu người dự kiến ​​sẽ đổ về London trong những ngày tới.

Nhiều lãnh đạo thế giới đã xác nhận sẽ tham dự lễ tang của Nữ hoàng bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, và các nhà lãnh đạo từ các quốc gia xem quốc vương Anh là nguyên thủ, thành viên của Khối thịnh vượng chung.

Nhiều nguồn tin chính phủ Nhật cho biết Nhật hoàng Naruhito sẽ đến viếng lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II, đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi lên ngôi vào năm 2019.