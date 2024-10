Cập nhật: Đang xét xử vụ cháy karaoke An Phú ở Bình Dương 24/10/2024 11:33

(PLO)- Trong buổi sáng ngày đầu tiên diễn ra phiên tòa xét xử 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, an ninh được thắt chặt. Những hình ảnh vừa cập nhật về phiên toà.

Video: An ninh thắt chặt trong phiên xử vụ cháy karaoke An Phú ở Bình Dương.

Sáng 24-10, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết (15 nữ, 17 nam) và 3 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.