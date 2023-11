“Caravan Famtrip 2023 – Mời bạn về Long An” tour du lịch Caravan lớn nhất ở Long An

(PLO)-Caravan Famtrip 2023 – “Mời bạn về Long An”, được xem là tour du lịch Caravan lớn nhất và lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh, nhằm quảng bá về du lịch Long An.

Ngày 24 và 25-11, Sở Văn Hóa – Thể thao và Du lịch Long An tổ chức chương trình tour du lịch "Caravan Famtrip 2023 - Mời bạn về Long An".

Sự kiện có sự tham gia của trên 150 chuyên gia, lãnh đạo công ty lữ hành, du lịch,... toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung và Bắc bộ.

Trong tour du lịch Caravan Famtrip 2023 sẽ được giới thiệu các khu/điểm du lịch trên cung đường bao quát tỉnh Long An, cung cấp, hệ thống dữ liệu phục vụ phát triển tour/tuyến mới cho các công ty lữ hành ngoài tỉnh đưa khách về Long An.

Đoàn Caravan Famtrip xuất phát tại Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: CTV

Sau lễ xuất phát diễn ra tại Khu lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ (huyện Bến Lức), đoàn Caravan Famtrip 2023 lần lượt đến thăm, trải nghiệm dịch vụ ở các điểm du lịch nổi bật trên địa bàn tỉnh.

Thành viên đoàn trải nghiệm chèo xuồng tại làng nổi Tân Lập. Ảnh: CTV

Tại Khu du lịch Làng nổi Tân Lập, trải nghiệm chèo xuồng ba lá xuyên rừng tràm, cảm nhận không gian nên thơ, mát mẻ dưới tán tràm.

Hoa khôi sông Vàm - Diễm Trinh giới thiệu du khách về những đặc sản của Long An. Ảnh: CTV

Ở Khu du lịch Chavi Garden, đoàn tham quan khuôn viên và tìm hiểu về những dịch vụ mới phát triển mới tại khu du lịch. Ngoài khu vực Đồng Tháp Mười, "Caravan Famtrip 2023 - Mời bạn về Long An" còn khảo sát các điểm đến khu vực miền hạ thuộc các huyện Tân Trụ, Cần Giuộc.

Đoàn Caravan Famtrip 2023 tham quan tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Ảnh: CTV

Tại các điểm đến khác như Khu du lịch Happy Land, golf Royal Long An, Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, con đường hạnh phúc,....đoàn dành thời gian khảo sát, tìm hiểu về những dịch vụ đã, đang và sẽ phát triển.

Các thành viên trong đoàn Caravan Famtrip 2023 " Check in" tại con đường Hạnh phúc. Ảnh: CTV

Ngoài ra, đoàn còn đến thăm Cảng Quốc tế Long An, một điểm nhấn nổi bật về kinh tế của tỉnh, đồng thời, cũng là địa điểm có nhiều tiềm năng phát triển du lịch công nghiệp trong thời gian tới.

Đoàn Caravan Famtrip 2023 trao tặng quà cho học sinh nghèo của huyện Cần Giuộc. Ảnh: CTV

Trước khi kết thúc hành trình, đoàn đến thăm và tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học của huyện Cần Giuộc. Tổng kinh phí quà tặng hơn 120 triệu đồng do các cá nhân, đơn vị, thành viên tham gia đoàn đóng góp.

Du khách rất thích thú tham quan tại Làng nổi Tân Lập. Ảnh: CTV

Chương trình "Caravan Famtrip 2023 – Mời bạn về Long An” lần này nhằm đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến về tiềm năng, thế mạnh du lịch để thu hút khách du lịch đến với Long An, tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch với thông điệp “Long An điểm đến an toàn – thân thiện – hấp dẫn”.

Qua đó, phát huy giá trị sản phẩm du lịch đặc trưng vùng nông thôn Long An, phong tục tập quán bản địa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái, thu hút du khách trong và ngoài nước tham gia trên tinh thần “Đoàn kết – Hợp tác – Chung sức phát triển”.

HUỲNH DU