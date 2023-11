Long An phát triển nhiều sản phẩm du lịch văn hóa

(PLO)- Long An đang hướng đến phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng phục vụ và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là điểm đến du lịch vệ tinh của TP.HCM.

Chiều 14-11, tại khu du lịch Mỹ Quỳnh Safari, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội thảo phát triển du lịch tỉnh Long An năm 2023 với chủ đề Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Từ đầu năm 2023 đến nay, lượt khách đến Long An đạt 823.200 lượt, tăng 49% so với cùng kỳ, tăng 10% với kế hoạch, trong đó có khoảng 14.800 lượt khách quốc tế; doanh thu đạt khoảng 476 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ, tăng 17% với kế hoạch.

Du lịch Long An đón nhận trên 823.000 lượt khách trong 10 tháng đầu năm 2023. Ảnh:HD

Việc phát huy các giá trị di sản văn hóa, du lịch Long An đã và đang hình thành, phát triển nhiều sản phẩm du lịch văn hóa. Công tác mời gọi đầu tư tại các khu di tích nhằm thu hút du khách được đặc biệt quan tâm, tuy nhiên, hiệu quả mang lại vẫn chưa cao.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An cho biết: Phát triển du lịch Long An cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng phục vụ và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, là điểm đến du lịch vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh, với sản phẩm đặc trưng là sông Vàm Cỏ trên nền cảnh quan sinh thái Đồng Tháp Mười và dịch vụ vui chơi, giải trí.

Đồng thời, ông Được khẳng định: “Đẩy mạnh xã hội hóa, bảo tồn và phát huy giá trị các công trình văn hóa, di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch; tập trung phát triển các sản phẩm du lịch tiềm năng, lợi thế và tăng cường liên kết với các tỉnh, thành trong khu vực”.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh. Ảnh:HD

Ông đề nghị, các địa phương cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển du lịch trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương cần phối hợp đẩy mạnh phát triển du lịch, nhằm tạo điều kiện để học sinh Long An đến du lịch tại các điểm du lịch trong tỉnh nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, vun bồi tình yêu quê hương.

Tại hội thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết liên tịch với Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh Đoàn về phối hợp thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

HUỲNH DU