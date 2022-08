Chênh lệch giá mua bán USD 'chợ đen' bất thường

Trái ngược với những ngày đầu tháng 7 vừa qua, thời điểm thị trường ngoại tệ tăng mạnh, bước sang tháng 8, tỉ giá USD/VND lại lao dốc, giá mua – bán cách nhau tới hơn 200 đồng mỗi đô la. Đây là mức chênh lệch cao hiếm có.

Đầu phiên giao dịch ngày 9-8, tỉ giá trung tâm của cặp USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.176 VND/USD, nhích một đồng so với phiên hôm 8-8.

Tại Vietcombank, tỉ giá giữa đồng USD so với VND vẫn giữ nguyên ở mức 23.220 VND/USD (mua) và 23.530 VND/USD (bán), không thay đổi so với giá chốt phiên giao dịch chiều 8-8. Tương tự, tại Eximbank giá USD/VND tiếp tục đi ngang, giá mua – bán niêm yết ở mức 23.270 – 23.500 VND/USD.

Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh đang nối dài chuỗi phiên giảm giá và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong phiên giao dịch sáng 9-8, giá USD ở chiều mua vào giao động từ 23.930 - 23.940 VND/USD, ở chiều bán ra có mức giá phổ biến từ 23.980 – 24.020 VND/USD.

So với phiên giao dịch trước giá mua vào giảm từ 70 – 100 đồng, trong khi giá bán giảm từ 190 đồng đến 200 đồng mỗi đô la. Đây là mức giảm mạnh nhất tính theo phiên trong một tháng gần đây trên thị trường chợ đen.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch hôm qua, giá USD được mua bán ở mức 24.000 – 24.208 VND/USD, chiều mua vào được điều chỉnh giảm tới 150 đồng mỗi đô la so với phiên trước, trong khi giá bán ra lại tăng 8 đồng mỗi đô la. Điều này khiến cho chênh lệch giá mua và bán giãn rộng lên tới 200 đồng thay vì chỉ vênh nhau khoảng 50 đồng như thường lệ.

Biến động bất thường của giá USD trên thị trường chợ đen khiến cho các tiệm mua bán ngoại tệ chui nới rộng khoảng cách mua – bán lên tới 200 đồng để phòng tránh rủi ro.

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với hoạt động ngân hàng, trong đó đề cập đến vấn đề trên thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ, nhất là gần đây có vụ chuyển tiền hơn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài.

Trả lời vấn đề này, Thống đốc NHNN khẳng định thị trường ngoại tệ phi chính thức không được pháp luật thừa nhận. Vì vậy mọi giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường phi chính thức là trái pháp luật không được NHNN cấp phép.

Về vụ việc cụ thể chuyển tiền trái phép 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài,Thống đốc NHNN cho biết: Từ năm 2017, NHNN đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây mua bán này.

Trên cơ sở phân tích thông tin giao dịch đáng ngờ, NHNN đã chuyển giao thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Hiện nay, NHNN đang tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ quá trình điều tra vụ án.