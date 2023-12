Chi tiết kế hoạch Super League gồm 64 đội và sự phân chia ‘Star, Gold, Blue’

European Super League đã thắng kiện tại Tòa án Công lý Châu Âu và đây được xem là phán quyết mang tính bước ngoặt. Những người đứng đầu European Super League đã lên kế hoạch về một siêu giải đấu với sự ủng hộ từ Real Madrid và Barcelona.

Theo đó, European Super League mới là một giải đấu gồm 64 đội sau khi họ thắng kiện LĐBĐ châu Âu (UEFA) tại Tòa án Công lý Châu Âu (ECJ). Theo đó, ECJ tuyên bố việc LĐBĐ châu Âu (UEFA) và LĐBĐ thế giới (FIFA) cấm thành lập giải đấu “ly khai” European Super League là trái với luật của Liên minh Châu Âu.

Tòa án Công lý EU đã xác nhận: "Các quy định của FIFA và UEFA bắt buộc bất kỳ dự án bóng đá liên câu lạc bộ nào phải được họ chấp thuận trước, chẳng hạn như Super League và cấm cầu thủ thi đấu ở những giải đấu đó, là bất hợp pháp”.

European Super League bây giờ đã có thể được tổ chức công khai mà không sợ bị trừng phạt. ẢNH: MIRROR

Trước quyết định đó, ban tổ chức European Super League đã đưa ra một loạt đề xuất mới khác hẳn so với kế hoạch ban đầu được công bố gây tranh cãi vào năm 2021. Theo đó, European Super League sẽ bao gồm 64 đội được chia thành ba hạng - Star, Gold và Blue Leagues. Một tuyên bố xác nhận rằng "sự tham gia của các CLB sẽ dựa trên thành tích thi đấu của họ, mà không có bất kỳ CLB thường trực nào”.

Sẽ có sự thăng hạng và xuống hạng hàng năm giữa ba hạng của giải đấu, với việc thăng hạng lên giải “hạng ba” Blue dựa trên thành tích của các CLB tại giải đấu trong nước. Vào cuối mỗi mùa, các CLB sẽ thi đấu vòng knock-out để tìm ra nhà vô địch, cũng như các CLB đủ điều kiện thăng hạng.

Để quyết định ai sẽ thi đấu trong giải European Super League đầu tiên, các câu lạc bộ sẽ được lựa chọn dựa trên “chỉ số minh bạch, tiêu chí dựa trên thành tích”. Hai giải đấu đầu tiên - Star và Gold Leagues - sẽ bao gồm 16 CLB mỗi giải, trong khi giải Blue sẽ có 32 CLB.

Giải Champions League của UEFA sẽ bị đe dọa nếu European Super League ra đời. ẢNH: GETTY

Những đề xuất mới này vẫn chưa chốt và vẫn còn khả năng thay đổi. Giám đốc điều hành của giải Bernd Reichard đã xác nhận ý định phát sóng các trận đấu tại Super League miễn phí trên nền tảng phát trực tuyến có tên Unify.

Phát biểu sau phán quyết của ECJ hôm thứ Năm, Bernd Reichard nói: “Chúng tôi đã giành được quyền cạnh tranh. Sự độc quyền của UEFA đã kết thúc. Bóng đá là miễn phí. Các câu lạc bộ hiện không bị đe dọa trừng phạt và được tự do quyết định tương lai của chính mình. Dành cho người hâm mộ: Chúng tôi đề xuất xem miễn phí tất cả các trận đấu Super League. Đối với các câu lạc bộ: Nguồn thu và chi sẽ được đảm bảo”.

Hiện tại, chỉ có một số câu lạc bộ vẫn tham gia vào kế hoạch của European Super League. Hai gã khổng lồ La Liga là Barcelona và Real Madrid đều đã đưa ra tuyên bố sau phán quyết của tòa án công lý châu Âu. Barcelona đã bày tỏ sự “hài lòng” với quyết định này, trong khi chủ tịch Real Madrid Florentino Perez coi phán quyết này là “một ngày tuyệt vời cho lịch sử bóng đá và lịch sử thể thao”.

Trong khi cả Barcelona và Real Madrid đều ca ngợi quyết định này thì cũng có một loạt câu lạc bộ lên án kế hoạch mới của Super League. Một CLB khác tại La Liga đã lên mạng xã hội chỉ trích kế hoạch này, cùng với hashtag #EarnItOnThePitch. Ngoài ra còn có sự phản kháng từ những nơi khác ở châu Âu.

Tờ The Athletic (Anh) đưa tin rằng, các CLB Bundesliga của Đức sẽ không tham gia European Super League vì "lý do chính trị xã hội". Họ khẳng định các CLB Premier League của Anh cũng sẽ không quay lại đàm phán vì "lý do pháp lý và kinh tế".

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez là một trong những người dẫn đầu kế hoạch thành lập European Super League. ẢNH: GETTY

UEFA cũng đã đưa ra phản hồi của họ đối với phán quyết mới nhất. Trong một tuyên bố, họ cho biết: “UEFA lưu ý đến phán quyết hôm nay của ECJ trong vụ kiện European Super League.

Quyết định này không biểu thị sự chứng thực hay xác nhận cái gọi là “siêu giải đấu”, nó nhấn mạnh sự bất cập đã tồn tại từ trước từ UEFA, đó là một khía cạnh kỹ thuật đã được thừa nhận và giải quyết vào tháng 6-2022. UEFA tự tin vào tính mạnh mẽ của các quy định mới của mình. Cụ thể là chúng tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan của Châu Âu.

UEFA vẫn kiên quyết trong cam kết duy trì mô hình kim tự tháp bóng đá châu Âu, đảm bảo rằng nó tiếp tục phục vụ lợi ích rộng lớn hơn của xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục định hình mô hình thể thao châu Âu cùng với các hiệp hội quốc gia, liên đoàn, câu lạc bộ, người hâm mộ, cầu thủ, huấn luyện viên, tổ chức EU, chính phủ và các đối tác.

Chúng tôi tin tưởng rằng kim tự tháp bóng đá châu Âu dựa trên sự đoàn kết mà người hâm mộ và tất cả các bên liên quan đã tuyên bố và là mô hình không thể thay thế, nó sẽ được bảo vệ trước mối đe dọa ly khai từ luật pháp châu Âu và quốc gia”.

