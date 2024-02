Chi tiết mức thu nhập "khủng" của Mbappe và ngày ra mắt Real Madrid

Kylian Mbappe đang trải qua một mùa giải tuyệt vời tại PSG, bất chấp tương lai không còn ở CLB. Theo thông tin từ Marca, tiền đạo người Pháp đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo PSG trong tuần trước để xác nhận rằng anh sẽ chia tay đội bóng vào ngày 30-6.

Mbappe khẳng định anh sẽ không xem xét bất kỳ đề nghị gia hạn hợp đồng mới nào từ CLB. Lý do chính là Mbappe đã đạt được thỏa thuận với Real Madrid để gia nhập đội bóng này trong vòng 5 mùa giải tới. Hiện tại, trong sáu tháng cuối cùng của hợp đồng, Mbappe có quyền tự do thảo luận hợp đồng trước với bất kỳ CLB nước ngoài nào trước khi chuyển nhượng tự do vào mùa hè.

Trong khi đó, Los Blancos đã theo đuổi anh một thời gian và đang là ứng viên hàng đầu để giành lấy chữ ký của Mbappe. Sở dĩ cả hai bên chưa chính thức công bố chi tiết các thỏa thuận do tôn trọng nhau và tôn trọng CLB chủ quản PSG.

Mbappe cuối cùng đã giữ lời hứa đầu quân cho Real Madrid vào mùa hè năm nay. Ảnh: GETTY.

Theo The Times, gã khổng lồ La Liga dự định sẽ cung cấp cho Mbappe một khoản tiền ký kết hợp đồng khổng lồ, với một số tiền kỷ lục so với bất kỳ cầu thủ nào. Số tiền này sẽ được trả góp, và Mbappe cũng sẽ giữ một phần quyền lợi hình ảnh của mình.

Cần lưu ý rằng Mbappe không xa lạ với việc nhận được những khoản tiền ký kết hợp đồng lớn ngoài dự kiến. Nhớ khi gia hạn sự ở lại sân Parc des Princes vào năm 2022, trong lúc anh được Los Blancos theo đuổi mạnh mẽ, Mbappe đã nhận được khoảng 115 triệu bảng sau thuế từ PSG. Số tiền này sắp bị vượt qua trong chưa đầy sáu tháng nếu Mbappe chuyển đến Santiago Bernabeu.

Người chiến thắng World Cup FIFA 2018 sẽ ký một thỏa thuận ngay với Real Madrid một khi Los Blancos hoặc PSG bị loại khỏi UEFA Champions League. Ấn phẩm Marca nói rõ hơn: "Thông tin chi tiết về hợp đồng mà Mbappe ký với Real Madrid, bao gồm thời hạn chơi bóng cho CLB đến tháng 6-2029 với mức lương hàng năm khoảng 15 đến 20 triệu euro, chưa tính các khoản thưởng.

Tiền đạo người Pháp có thu nhập cao nhất ở đội bóng chủ sân Bernabeu. Ảnh: GETTY.

Mbappe sẽ nhận được 50 triệu euro tiền ký hợp đồng, cùng với một phần trăm doanh thu từ bản quyền hình ảnh đang trong quá trình thương lượng, có thể lên đến hơn 100 triệu euro. Real Madrid dự kiến sẽ tổ chức buổi lễ giới thiệu Mbappe vào thời gian giữa EURO và Olympic 2024, có khả năng vào ngày 1-7".

Theo đánh giá của Mail Sport, với gói lương và thưởng được cam kết khi gia nhập Real Madrid dưới dạng chuyển nhượng tự do, Mbappe sẽ trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất trong đội, vượt qua hai ngôi sao sáng giá nhất của CLB là tiền vệ Jude Bellingham và Vinicius, mỗi người hiện nhận 12 triệu euro mỗi năm. Nhưng so với thu nhập hiện tại của Mbappe tại PSG, con số này có sự giảm bớt đáng kể, xuống từ hơn 25,7 triệu euro.

Cầu thủ 25 tuổi người Pháp đã ghi được 32 bàn thắng và cung cấp 7 đường kiến tạo trong 31 trận đấu trên mọi đấu trường. Điều đó bao gồm 21 bàn thắng và bốn đường kiến tạo trong 20 trận tại Ligue 1, nơi PSG hơn 13 điểm so với đội xếp sau với 12 trận còn lại. Mbappe đã ghi bàn trong chiến thắng 2-0 tại giải đấu quốc gia vào lưới Nantes cuối tuần qua, sau khi ghi một bàn trong chiến thắng 2-0 tại lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League trên sân nhà trước Real Sociedad vào giữa tuần.

TÂM VÕ