Chinh phục thử thách với Best In Me

(PLO)- Giải BIM Group 5150 Phú Quốc diễn ra ngày 20-11-2022, các vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên sẽ khám phá những giới hạn của bản thân khi chinh phục những mục tiêu mới để trở thành “Phiên bản tốt nhất của chính mình” trên đường đua Phú Quốc.

Best In Me – Phiên bản tốt nhất của chính mình là cuộc đua ba môn phối hợp (bơi lội, đạp xe, chạy bộ) 70,3km lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam chỉ với hơn 50 vận động viên. Còn ở mùa giải này với cự ly 51,50km dự kiến có khoảng 400 vận động viên của 34 quốc gia tham dự tại Phú Quốc từ ngày 18-11 đến 20-11 với các chặng thi liên hoàn gồm: Bơi: 1,5 km, Đạp: 40km, Chạy: 10km.

Cuộc đua 51,50 Phú Quốc rút ngắn cự ly hơn, giúp cho những người yêu thích và mới tập luyện có cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với các cuộc thi ba môn phối hợp. Bên cạnh đó, giải đấu này đồng thời cũng là bước đệm hoàn hảo cho các vận động viên có kinh nghiệm muốn tiếp tục thử thách bản thân ở các cự ly dài hơn như Ironman 140,6 hoặc Ironman 70,3.

Sự hấp dẫn của giải BIM Group 5150 Triathlon Phú Quốc 2022 - Best In Me là đường đua có cự ly thi đấu Olympic và phù hợp cho tất cả vận động viên có trình độ, kinh nghiệm khác nhau; Là một phần thuộc chuỗi thi đấu ba môn phối hợp của IRONMAN với tổng cự ly thi đấu 51,50km, như bước đệm để vận động viên cọ xát thực tế và tập luyện cho những giải lớn hơn khác; Đường đua Bơi - Đạp - Chạy có các trạm y tế cứu hộ được vận hành theo tiêu chuẩn của IRONMAN.

Thời gian trung bình để các vận động viên chuyên nghiệp thông thường sẽ hoàn thành trong khoảng hai tiếng, với kỷ lục của nam hiện tại là 1 giờ 46 phút 25 giây, thuộc về Alistair Brownlee, đạt được tại Olympic London năm 2012. Đối với những người mới bắt đầu và nghiệp dư đua ba môn phối hợp cự ly 51,50km trong những lần đầu tiên của họ, thời gian về đích thường có thể kéo dài hơn 3 giờ.

Bên cạnh cuộc thi chính với cự ly 51,50 km, các vận động viên còn có lựa chọn thi đấu ba môn phối hợp với quãng đường ngắn hơn là 25,75 km (bơi 750m, đạp 20km và chạy 5km). Ngoài ra, còn có đường đua Ironkids dành cho trẻ em (gồm hai nhóm tuổi: từ 5-10 tuổi và từ 11-14 tuổi) và hoạt động chạy từ thiện với cự ly 3km.

Nhằm mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho vận động viên, BIM Group 5150 Triathlon Phú Quốc 2022 - Best In Me, thuộc hệ thống giải đấu ba môn phối hợp lớn nhất hành tinh đã đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng một cuộc đua đạt tiêu chuẩn quốc tế về các quy tắc vận hành và dịch vụ, tất cả đều được giám sát bởi IRONMAN Group.

Ban tổ chức giải đấu đã dày công lựa chọn địa điểm thích hợp nhất cho từng nội dung để các vận động viên có thể vừa thi đấu, vừa tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên của Phú Quốc.

ANH NHẬT