Chính quyền, ngành y tế và giáo dục vào cuộc tiêm vaccine

“Con trai tôi sáu tuổi, năm nay vô lớp 1. Tôi đã cho con tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 2” - chị HTTH (34 tuổi, ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) nói.

Nghe theo đám đông

Chị H nói tiếp: “Sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1, con tôi chỉ bị nóng sốt sơ sơ. Nhân viên y tế nói đó là hiện tượng bình thường nên tôi rất an tâm. Cách đây gần một tháng, tới đợt tiêm mũi 2 cho con nhưng chồng tôi không đồng ý”. Chị H hỏi lý do thì chồng chị trả lời gọn ơ: “Bạn bè tôi nói tiêm nhiều sau này giảm trí nhớ, học dở”.

Giải thích “rát cả cổ” ông chồng vẫn không nghe, chị H nhờ người bạn làm trong ngành y nói giúp. “Nghe bạn tôi nói trẻ đi học dễ có nguy cơ mắc COVID-19 nếu không tiêm vaccine đầy đủ nên chồng tôi sáng ra. Giờ con tôi tiêm đủ hai mũi, tôi thấy nhẹ nhõm” - chị H chia sẻ.

Tương tự, vợ ông TMK (48 tuổi, ở phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) không cho con gái 17 tuổi tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 3 với lý do “sợ con dùng phải loại vaccine gia hạn”.

Các quận 1, 3, 7, 10, Tân Bình có tỉ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhóm tuổi từ năm đến dưới 18 còn thấp.

Hóa ra do nhóm bạn vợ ông K đa phần không cho con trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 3 với lý do nói trên nên bà vợ nghe theo. Nói mãi bà vợ không nghe, ông K cầu cứu nhân viên trạm y tế phường. “Nghe giải thích trong vòng 10 phút, vợ tôi thông suốt. Con gái tôi đã tiêm đủ ba mũi nên tôi an tâm” - ông K nói.

Đại diện Trung tâm Y tế quận 1, TP.HCM cho biết có tình trạng hiệu ứng đám đông nên ít nhiều ảnh hưởng đến công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhóm tuổi từ năm đến dưới 18.

“Giáo viên chủ nhiệm các lớp đều lập nhóm Zalo cho tất cả phụ huynh. Khi giáo viên chủ nhiệm thông báo lịch tiêm vaccine ngừa COVID-19, nếu người đầu tiên bình luận đồng thuận thì hầu như những phụ huynh còn lại đều đồng ý. Tuy nhiên, nếu người đầu tiên nói ra nói vào, không ủng hộ việc tiêm chủng thì không ít phụ huynh hùa theo” - vị này nói.

Không để ngành y tế, giáo dục “bơ vơ”

“Để nhóm tuổi từ năm đến dưới 18 ở TP.HCM tiêm vaccine ngừa COVID-19 đạt tỉ lệ cao, bên cạnh vai trò của ngành y tế và giáo dục, rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương” - ông Tô Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, nói.

Các ban ngành, đoàn thể chính trị xã Tân Thới Nhì tham gia vận động những gia đình có con trong độ tuổi từ năm đến dưới 18 tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, muốn vận động thì bản thân những thành viên trong các ban ngành, đoàn thể chính trị phải thực hiện tốt.

“Tất cả con em của các thành viên trong các ban ngành, đoàn thể xã Tân Thới Nhì đều tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19. Chưa hết, những thành viên này còn vận động anh, chị, em trong gia đình đưa con trong độ tuổi đi tiêm vaccine theo lịch. Do bản thân làm tốt nên việc vận động người khác đưa con đi tiêm vaccine khá thuận lợi” - ông Tùng nói thêm.

Ông Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch UBND phường 14, quận Gò Vấp, cho biết để nâng cao sự đồng thuận của cha mẹ cho con tiêm vaccine ngừa COVID-19, rất cần sự hỗ trợ hết mình của tổ nhân dân và ban điều hành khu phố trong việc tuyên truyền, vận động. “Trong đợt xét tổ nhân dân và khu phố văn hóa sắp tới, nếu khu dân cư nào có nhiều em trong nhóm tuổi từ năm đến dưới 18 tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19 sẽ được lưu ý hơn” - ông Dũng cho biết thêm.

“Hằng ngày các trường trên địa bàn huyện đều thông tin ca bệnh COVID-19 mắc mới thông qua nhóm Zalo để cha mẹ có con trong nhóm tuổi từ năm đến dưới 18 biết. Trường cũng kết hợp tuyên truyền tác hại của dịch bệnh này. Do nhận thức được nguy hại và khả năng dịch COVID-19 sẽ quay lại, rất nhiều cha mẹ đã đồng thuận cho con tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ngành giáo dục lên lịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 hằng ngày. Sau đó, ngành y tế huyện tổ chức các điểm tiêm để tạo sự thuận lợi cho các em. Do vậy, huyện Hóc Môn không nằm trong danh sách” - ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn, TP.HCM, cũng chia sẻ.