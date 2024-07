Giải vô địch U-19 Đông Nam Á Chủ nhà Indonesia thắng trận thứ hai liên tiếp 20/07/2024 21:58

Chủ nhà Indonesia ra quân hai trận đầu toàn thắng ở giải U-19 Đông Nam Á là không bất ngờ, nhưng cách Campuchia thể hiện thì quá bất ngờ.

Trong khi đó một Đông Timor đánh bại Campuchia 3-2 ở lượt trận đầu thì bất ngờ bị Philippines trừng phạt bằng hai bàn thắng của Otu.

Ra quân trận đầu, Indonesia đánh bại Philippines 6-0, trận thứ hai họ cũng thắng, nhưng thắng cực kỳ nhọc nhằn trước Campuchia 2-0.

Philippines vẫn còn cơ hội tranh vé vớt nếu trận cuối thắng đậm Campuchia. Ảnh: Bola

Ở trận đầu, Campuchia đã thua Đông Timor 2-3, thế nhưng chạm trán với chủ nhà Indonesia, Campuchia đã lột xác hẳn bằng lối chơi rất trưởng thành và nhiều tình huống họ tổ chức phòng ngự cực tốt khiến các chân sút của Indonesia như Kaka, Figo không thể làm gì được.

Hiệp 1, tuy Indonesia có cơ hội nhiều hơn nhưng các hậu vệ Campuchia thể hiện rất sắc nét với những pha chống trả rất quyết liệt bằng những cú “xoạc bóng” nảy lửa. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Jens Raven mới nhập tịch Indonesia đá hai trận ghi hai bàn cho U-19 Indonesia. Ảnh: Bola

Sang hiệp 2, Indonesia vẫn gây áp lực lớn, Campuchia vẫn bình tĩnh chống trả.

Bế tắc trong phối hợp ăn bàn, Indonesia lại may mắn trong hai tình huống cố định dẫn đến hai bàn thắng từ phạt góc ở phút 71 và 86. Ở bàn thứ nhất do công tiền đạo mới nhập tịch Jens Raven bật cao đánh đầu cận thành. Bàn thứ hai do công Iqbal. Bóng cũng được rót bổng sát mặt cầu môn, hậu vệ lên tham gia tấn công Iqbal khống chế quả bóng bằng bụng rồi ra chân sút ấn định tỉ số 2-0 cho chủ nhà Indonesia.

Điều thua thiệt của cầu thủ trẻ Campuchia so với Indonesia là sức bền của họ không bằng chủ nhà Indonesia. Hai bàn thua của Campuchia khi họ đã xuống sức, tổ chức bọc lót và phòng ngự chệch choạc.

Campuchia đã hết cơ hội đi tiếp khi qua hai trận toàn thua.

Trong khi đó trận đấu lúc 15 giờ, sau khi thua đậm Indonesia 0-6, các học trò HLV Joseph Maria của Philippines bất ngờ đánh bại Đông Timor 2-0. Hai bàn thắng đều do Otu ghi cho Philippines.

Lượt trận cuối bảng này, Indonesia gặp Đông Timor, còn Philippines gặp Campuchia, trận này có thể rất quyết liệt để Philippines tranh ngôi nhì bảng...và chờ vé vớt. Còn Đông Timor dẫu đang có ba điểm nhưng khó có cơ hội có điểm dù chỉ là 1 điểm trước Indonesia.

Ngày 21-7, lượt trận thứ hai bảng B: Việt Nam - Úc (15 giờ), Myanmar - Lào (19 giờ 30).