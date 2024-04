Chủ tạp hóa và nhân viên giao hàng tại TP.HCM trúng xổ số hơn 314 tỷ đồng 23/04/2024 17:55

(PLO)- Chủ tạp hóa và một nhân viên giao hàng tại TP.HCM may mắn trúng Vietlott Jackpot 1 với tổng giải thưởng hơn 314 tỷ đồng. Đây là giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

Ngay 23-4, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), chi nhánh TP.HCM đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 cho anh H. và anh H.L. với tổng giá trị giải thưởng hơn 314 tỷ đồng.

Đây là giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Anh H. và anh H.L. cùng nhận giải Vietlott Jackpot 1 với tổng giá trị hơn 314 tỷ đồng.

Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng 1020 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55, Vietlott xác định có 2 người trúng Jackpot 1 với tổng giá trị giải thưởng là 314.186.714.850 đồng.

Cụ thể, anh H. đã mua vé bao nhiều bộ số nên tổng giá trị trúng thưởng là 159.607.357.425 đồng. Còn anh H.L. trúng thưởng với giá trị là 157.093.357.425 đồng.

Anh H. là chủ một tiệm tạp hoá nhỏ tại TP.HCM. Anh thường xuyên chơi xổ số tự chọn của Vietlott từ năm 2017 đến nay. Anh H. tự tay lựa chọn các con số may mắn của mình. Anh chia sẻ: "Khoảng 19h10, sau khi bán hàng thì mình ngồi nghỉ ngơi và dò số. Lúc nhìn thấy tấm vé của mình trúng thưởng, tôi rất vui và đã gọi điện báo ngay cho gia đình và bạn bè".

Anh dự định dành khoảng 30% số tiền thưởng để chăm lo cho anh chị em ruột cùng gia đình. Ngoài ra, anh sẽ để đầu tư làm ăn, mở rộng kinh doanh và làm các hoạt động từ thiện

Còn anh H.L. làm công việc giao hàng tại TP.HCM. Mỗi ngày anh dành ra khoảng 50.000 đồng để mua vé số cầu may. Anh thường mua tại một điểm bán hàng quen. Anh H.L. cho biết, hôm đó mua vé xong thì cất vào ví, cũng không để ý so kết quả. Do là điểm bán hàng quen nên có số điện thoại của anh. Một, hai ngày sau thì điểm bán hàng có gọi cho anh bảo Vietlott thông báo tấm é số bán ra tại điểm trúng giải Jackpot 1, nên anh mới kiểm tra.

"Thật bất ngờ, tôi kiểm tra tờ vé số và biết rằng mình đã trúng giải Jackpot có giá trị lớn như vậy", anh H.L. nói và cho biết anh sẽ sử dụng số tiền này để mua nhà, và đầu tư kinh doanh.

Tại buổi lễ trao thưởng, đúng với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh H. và anh H.L. đã trao tặng 2 tỷ đồng đến Quỹ xã hội Tâm Tài Việt và 500 triệu đồng đến Học viện cải lương.

Theo quy định, anh H. và anh H.L có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là thành phố Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hơn 31,6 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.