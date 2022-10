Chủ tịch nước: Cần phân cấp, giao quyền toàn diện hơn cho TP.HCM

(PLO)- Nhiều ý kiến ủng hộ nên có cơ chế mới cho TP.HCM với nội dung thiết thực, toàn diện hơn.

Chiều 13-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) TP.HCM đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện Nghị quyết 54/2017 của QH.

Kinh tế TP.HCM đã phục hồi tốt

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá kinh tế TP.HCM đã phục hồi tốt. Đây là nỗ lực lớn của người dân và chính quyền TP cùng cả nước vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022.

Bên cạnh những mặt tích cực, Chủ tịch nước cho rằng có nhiều thách thức đang gặp phải như hạ tầng kỹ thuật của TP còn bất cập, công tác quy hoạch, hạ tầng giao thông quá tải nghiêm trọng...

Cùng đó là hạn chế ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, giá trị tăng trưởng cao còn rất ít... Những trung tâm khoa học công nghệ, nâng cao năng suất phát triển chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt, phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

TP cũng còn điểm nghẽn về thủ tục hành chính và ách tắc trong triển khai các dự án, quá nhiều công trình, dự án bị nghẽn nhiều năm, nhất là dự án bất động sản.

Chủ tịch nước cho hay: Qua hai buổi tiếp xúc cử tri ở hai huyện Củ Chi, Hóc Môn cho thấy quy hoạch treo kéo dài nhiều năm. “Vấn đề quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, công bố quy hoạch sớm của TP gần như là vấn đề bức bách mà chúng ta phải làm sớm, tập trung quyết liệt hơn nữa, còn nếu không sẽ kìm hãm sự phát triển của TP” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cần tiếp tục quan tâm đến an sinh xã hội

Nguyên nhân của những tồn tại trên, theo Chủ tịch nước là bởi nền công vụ địa phương bất cập so với quy mô và tốc độ phát triển của TP.

Ông yêu cầu lãnh đạo Thành ủy, UBND TP nên thẳng thắn nhìn nhận những điều này để có những giải pháp đúng, trúng và kịp thời đổi mới.

Chủ tịch nước yêu cầu TP.HCM phải tạo sự an tâm cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ cung ứng lao động, đào tạo lao động, giải quyết tốt vấn đề việc làm; giải quyết tốt vấn đề kinh tế; đối thoại, nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp để hỗ trợ và kêu gọi thúc đẩy đầu tư.

“Ai cũng nói chiếc áo cơ chế của TP.HCM đã quá chật” Tinh thần là TP.HCM đi trước, thí điểm những cơ chế bằng chủ trương của Bộ Chính trị. Ai cũng nói chiếc áo về cơ chế cho một siêu đô thị như TP đã quá chật hẹp. Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, các cơ quan nhà nước đã thấy vấn đề này. Chính vì thế Tổng bí thư đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng nghiên cứu một số kiến nghị của TP trong buổi làm việc lần trước. Chủ tịch nước NGUYỄN XUÂN PHÚC

Theo Chủ tịch nước, thời điểm này là lúc phải đẩy mạnh sáng kiến như dịch vụ công, thủ tục hành chính, các mô hình cung cấp dịch vụ, củng cố hệ thống, mạng lưới an sinh xã hội.

Chủ tịch nước cho rằng tổn thương do đại dịch ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp hết sức nặng nề. “Bữa cơm của người dân đã khó khăn hơn trước, khó khăn đến từng gia đình, các doanh nghiệp chưa phục hồi hoàn toàn. Người dân TP.HCM bị áp lực lạm phát nhiều hơn các nơi khác” - Chủ tịch nước nhấn mạnh và cho rằng TP cần tiếp tục quan tâm đến giải quyết an sinh xã hội.

Đến năm 2023 có thể có cơ chế mới cho TP.HCM

Liên quan đến việc sửa đổi Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của QH, Chủ tịch nước đánh giá TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả, giải quyết được nhiều vấn đề nhưng vẫn còn hạn chế.

Trong đó, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù mà TP chưa tận dụng được, triển khai chậm, chưa phát huy đồng bộ đã kìm hãm TP phát triển.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Cần phân cấp, giao quyền mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn nữa cho TP.HCM, trong đó có phân cấp về quy hoạch, đầu tư, xây dựng…” - Chủ tịch nước nói và cho rằng nếu chuẩn bị tốt, có thể báo cáo sớm với Bộ Chính trị và QH để năm 2023, chúng ta có thể có một số cơ chế mới cho TP.HCM.

Chủ tịch nước đề cập đến một số cơ chế mới cho TP liên quan đến tự chủ tài khóa, thí điểm cho thuê bất động sản, bán đấu giá các quyền phát triển dự án, phát triển trung tâm tài chính, tạo quỹ đất để đầu tư nhà ở xã hội… Ông đặc biệt nhấn mạnh đến cơ chế đột phá hơn nữa trong thu hút nhân tài cho TP chiến lược phát triển các ngành công nghệ cao.

“Với tinh thần phải tạo điều kiện thuận lợi hết sức cho TP thực hiện thành công cơ chế thí điểm mới này, cũng như các cơ chế đặc thù để TP đóng vai trò chủ đạo ở cả miền Đông và miền Tây” - Chủ tịch nước nói.

Cũng theo Chủ tịch nước, tinh thần lớn là cơ chế mới này sẽ tạo thế và lực cho TP. Trước hết giải quyết được những bức xúc cho TP như ùn tắc, ngập lụt, rác thải… “Cái gì TP làm được thì giao cho TP; phân cấp, giao quyền mạnh mẽ hơn với cơ chế vượt trội, đặc thù hơn, đột phá và mạnh mẽ hơn” - Chủ tịch nước nói và khẳng định các cơ chế vượt trội và đột phá cho TP sẽ trên tinh thần thí điểm cho TP một cách toàn diện.

Ông cũng đề nghị TP.HCM tập trung xây dựng hình ảnh xanh, sạch, an toàn, an ninh và có thể thí điểm trước ở TP Thủ Đức. Theo ông, đây là việc không tốn nhiều tiền mà có thể làm ngay để củng cố niềm tin của nhân dân, nhà đầu tư, khách du lịch. Đồng thời tập trung giải quyết bức xúc của người dân để người dân an tâm.

TP.HCM chỉ cần “đủ nhiên liệu...” sẽ tăng tốc trong tầm tay Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận sau dịch, chính sự phục hồi của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị đã chứng minh năng lực mạnh mẽ của một TP đầu tàu. “Chỉ cần đủ nhiên liệu, một đường ray an toàn, tốc độ cao thì việc tăng tốc của con tàu là trong tầm tay...” - Bí thư Nên nói và khẳng định: Điều đáng mừng nhất là chúng ta đều thống nhất TP.HCM cần có một cơ chế vượt trội, mang tính đột phá với tinh thần vừa tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại tại TP. Đồng thời cũng là nơi thí điểm những vấn đề mới để trung ương rút kinh nghiệm. Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh trước hết TP sẽ chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt thực hiện có hiệu quả những vấn đề đang đặt ra; khắc phục những hạn chế, yếu kém vốn có.

LÊ THOA - THANH TUYỀN