Chủ tịch nước dâng hương tại khu lưu niệm nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ

Sáng 15-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương tại khu lưu niệm nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ Trương Văn Bang ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Cùng dự có Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được.

Tại đây, Chủ tịch nước ghi vào sổ lưu niệm “Đồng chí Trương Văn Bang, Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn (nay là tỉnh Long An), Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ và vợ là đồng chí Nguyễn Thị Một, nguyên Chánh Văn phòng Xứ ủy Nam Bộ đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có nhiều công lao, đóng góp to lớn cho phong trào đấu tranh cách mạng của các tỉnh Nam Bộ nói chung, tỉnh Long An nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cuộc đời và sự nghiệp của cả hai Đồng chí là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, sự hy sinh dũng cảm, lòng tận tụy, trung thành với Đảng, với dân để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo”.

Khu lưu niệm nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ Trương Văn Bang ở thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là nơi thờ phụng nhà cách mạng kiên trung, người đảng viên bền bỉ vì sự nghiệp cách mạng - Trương Văn Bang.

Đây cũng là nơi giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương Cần Giuộc nói riêng, Long An nói chung, để thế hệ con cháu luôn tiếp nối truyền thống vẻ vang của bao lớp chiến sĩ cách mạng đi trước.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại khu lưu niệm nhà cách mạng Trương Văn Bang.