Chủ tịch nước dự lễ bàn giao 1.200 căn nhà cho người nghèo Sóc Trăng

(PLO)- Chương trình 1.200 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Bộ Công an vận động từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng.

Ngày 1-1-2024, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ tổng kết chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh;

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Bộ Công an đã vận động từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân tài trợ hơn 60 tỉ đồng, xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: VĂN ĐỨC

Chương trình do Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng thực hiện. Trong đó Bộ Công an đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ hơn 60 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn huy động nguồn lực từ lực lượng vũ trang địa phương, gia đình, người thân, cộng đồng... tham gia đóng góp ngày công lao động để vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng...

Sau thời gian tích cực triển khai, 1.200 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, gửi lời cám ơn đến Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã vận động, hỗ trợ tỉnh xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn của tỉnh.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Sóc Trăng bày tỏ mong muốn bà con được hỗ trợ nhà mới hãy yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

CHÂU ANH