Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM

(PLO)- Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương Công an TP.HCM đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Ngày 2-2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và chúc Tết Công an TP.HCM.

Đi cùng có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành…

Giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn TP

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, đã báo cáo những thành tích nổi bật của lực lượng Công an TP.HCM trong năm qua.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và chúc Tết Công an TP.HCM. Ảnh: CAND



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích, nỗ lực lớn lao của toàn lực lượng Công an TP.HCM.

Năm 2023, đơn vị đã khắc phục những khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP

Đồng thời, đơn vị đã triển khai hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chương trình đột phá của Bộ Công an đạt những kết quả rất quan trọng. Chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM, giải quyết kịp thời những vấn đề xảy ra trên địa bàn.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, báo cáo những thành tích nổi bật của đơn vị trong năm 2023. Ảnh: CAND



Tiếp tục xây dựng Công an TP vững mạnh, chính quy, hiện đại



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lực lượng Công an TP.HCM tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Nắm chắc, đánh giá, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, kịp thời cho Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP trong triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ phù hợp với tình hình thực tế, tham mưu các giải pháp trong quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà Ban Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: CAND



Nắm chắc tình hình, triển khai lực lượng phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại đối tượng; đảm bảo tuyệt đối an ninh đối ngoại, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế trên địa bàn thành phố; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, răn đe, triệt phá các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm kinh tế, ma túy, tội phạm “đường phố”, tội phạm liên quan “tín dụng đen”; tội phạm công nghệ cao…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu cùng Ban Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: CAND



Kết hợp tham mưu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội… tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội “trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”; vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, thu hút đầu tư, du lịch, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội…

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, quản lý chặt nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Tập trung xây dựng lực lượng Công an TP.HCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 05 của Chính phủ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà chúc Tết Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM. Ảnh: CAND



Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch nước chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an TP dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.

Dịp này, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã biểu dương những chiến công, thành tích công tác của đơn vị trong năm qua, đã có một tập thể và một cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

