Chủ tịch tỉnh Hải Dương chỉ đạo làm rõ về “lạm thu” trường học

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng. Văn bản nêu về việc một số báo có đăng bài phản ánh mạng xã hội Facebook đã xuất hiện thông tin cho rằng Trường THPT Thanh Miện III, huyện Thanh Miện “lạm thu” tiền đầu năm học của học sinh.

Tuyệt đối không để tình trạng “lạm thu” trong các trường

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng giao giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo kiểm tra, khẩn trương làm rõ việc này; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15-9-2023.

Đồng thời, yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” trong các trường; chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo đúng các quy định hiện hành.

Trường THPT Thanh Miện III (huyện Thanh Miện, Hải Dương) đang gây xôn xao dư luận với bản dự thu tiền đầu năm học lên đến gần 9 triệu đồng. Ảnh: NGỌC SƠN

Ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, cho biết hiện sở đã thành lập đoàn kiểm tra, làm việc với Trường THPT Thanh Miện III để làm rõ thông tin trên.

Ông Quân cho biết ngay từ trước khi bước vào năm học mới, sở đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trong tỉnh công khai các khoản thu, chi đầu năm học đúng quy định, không để xảy ra tình trạng “lạm thu”. Theo đó, yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học.

8,7 triệu đồng /học sinh là tổng 21 khoản thu trong bảng kê tiền thu đầu năm học tại một lớp ở Trường THPT Thanh Miện III (huyện Thanh Miện, Hải Dương) được chia sẻ trên mạng xã hội. Đơn cử như xã hội hóa 300.000 đồng, gửi xe 360.000 đồng/năm, đồng phục 1.464.000 đồng, bảo hiểm thân thể 300.000 đồng/năm, học thêm hè 920.000 đồng, học thêm 2.176.000 đồng, sổ liên lạc điện tử 150.000 đồng/năm...

“Đối với Trường THPT Thanh Miện III, qua thông tin ban đầu, đây mới chỉ là dự thu của trường và có lỗi sai của cô giáo về việc đưa ra bản dự thu không đúng với nhà trường. Dù chưa thu tiền, tuy nhiên, nếu có dấu hiệu “lạm thu” thì sở cũng sẽ có hình thức kỷ luật cụ thể” - ông Quân nói.

Nhà trường nhận sai nhưng phủ định việc “lạm thu”

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Văn Hy, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III, cho rằng nếu chỉ nhìn vào bản dự thu trên mạng những ngày qua thì đây đúng là “lạm thu”. Tuy nhiên, ông Hy cũng mong dư luận bình tĩnh, suy xét lại các khoản dự thu trên.

“Trong bản dự thu này có những con số do cô giáo sai sót, không kiểm tra, đối chiếu lại, cao hơn so với những con số dự thu của nhà trường đưa ra. Đối với những khoản dự thu của nhà trường, cũng có những khoản do cô giáo gộp của cả năm lại nên ra một con số lớn” - ông Hy nói.

Đối với tiền học hè, học thêm lên đến hơn 2 triệu đồng, ông Hy cho rằng do cô giáo vội vàng, hiểu sai ý của nhà trường. “Nhà trường có đặt vấn đề tại buổi giao ban về việc thay vì trong dịp hè, các học sinh có thể đi làm thêm thì tổ chức học hè cho các em. Điều này sẽ cần xin ý kiến của phụ huynh. Tuy nhiên, có thể do cô giáo chủ nhiệm hiểu sai ý, đã điền luôn khoản này vào dự thu đầu năm học” - ông Hy cho biết.

Bên cạnh việc chia sẻ về các khoản thu do cô giáo chủ nhiệm ghi sai so với dự thu của nhà trường, hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III cũng nhận sai về một số khoản dự thu của nhà trường, trong đó bao gồm cả các khoản thu bắt buộc theo quy định và các khoản đóng góp, thỏa thuận và tự nguyện chưa đúng so với Thông tư 16 năm 2018 của Bộ GD&ĐT. Các khoản thu như tiền gửi xe, tiền nước uống, tiền thẻ học sinh đều cao hơn một chút so với quy định.

“Trường đã nhận thấy điểm sai này và sửa lại chính xác, gửi lại phụ huynh” - ông Hy nói.

Ông Hy cũng cho biết những ngày qua, do áp lực dư luận, giáo viên chủ nhiệm lớp đã bị suy sụp tâm lý và sức khỏe, đang điều trị tại bệnh viện. Trong chiều 13-9, chi hội phụ huynh lớp 10D đã tổ chức đi thăm giáo viên này.

Chi hội trưởng phụ huynh “ngạc nhiên khi dư luận phản ứng” Bà Nguyễn Thị Hòa, chi hội trưởng hội phụ huynh lớp 10D, lớp có các khoản dự thu gây xôn xao dư luận vài ngày qua, nói rằng bà cảm thấy ngạc nhiên khi dư luận phản ứng quá mức về mức dự thu này. “Hôm đó họp trên lớp, các phụ huynh đều không phản ứng gì vì cảm thấy khoản dự thu như thế là bình thường. Nhiều phụ huynh còn mong muốn đóng thêm tiền để lắp máy điều hòa cho các cháu” - bà Hòa nói. Về việc tiền học thêm hơn 2 triệu đồng, bà Hòa nói rằng do cô giáo giải thích đây là tiền đóng cả năm nên các phụ huynh cũng thấy không quá cao. Về quỹ lớp hay các khoản thu ngoài khác, phụ huynh cũng như cô giáo đều nhất trí nếu sử dụng không hết thì sẽ để dồn vào năm học sau.

NGỌC SƠN