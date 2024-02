Chủ tịch tỉnh Tây Ninh 'xông đất' biên phòng đầu năm mới

Ngày 16-2, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đã đến thăm hỏi, động viên và chúc tết cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, trạm kiểm soát thuộc các đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân, Ninh Điền, Long Phước và Đồn BPCKQT Mộc Bài.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc lì xì cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ. Ảnh: VT

Nói chuyện với những người làm nhiệm vụ ở biên cương của tổ quốc, Chủ tịch UBND tỉnh đã chân thành cảm ơn các bộ chiến sỹ các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch y tế trong suốt những ngày qua đã tạm gác chuyện gia đình, an tâm bám biên, trực tết, đảm bảo trật tự trị an trên khu vực biên giới, góp phần cùng các lực lượng trong tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để bà con vui xuân đón tết.

Những chiến sĩ biên phòng trực xuyên tết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ảnh: VT

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh hy vọng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biên giới tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với nhau cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã lì xì lộc đầu năm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

VÕ TÙNG