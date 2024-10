Chủ tịch TP Cần Thơ thông tin về Khu kinh tế chuyên biệt 31/10/2024 18:47

Chiều 31-10, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cùng tổ đại biểu HĐND TP Cần Thơ, quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri ba phường An Nghiệp, An Hòa, An Khánh trước kỳ họp cuối năm.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 31-10. Ảnh: NHẪN NAM

Dự kiến Khu kinh tế chuyên biệt 6.000 ha

Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã thông tin đến cử tri các giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội của TP trong thời gian tới và trả lời ý kiến cử tri về việc TP tham mưu thế nào để có cơ chế đặc thù mạnh hơn nữa nhằm phát triển TP trong thời gian tới.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, TP đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương tham mưu cho Bộ Chính trị sơ kết Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, rà soát lại 5 năm qua thực hiện Nghị quyết 59 làm được những việc gì, và để cho TP Cần Thơ phát triển mạnh hơn nữa, tăng tốc hơn nữa thì cần có cơ chế chính sách đặc thù gì. Cơ chế gì để phát triển TP Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng.

Hiện nay, TP đang nghiên cứu để có tham mưu, anh em cũng đang trao đổi và có dự kiến khu vực xung quanh bám theo hai bên đường của đường Vành đai phía Tây.

Nói là vành đai nhưng nó là đường trung tâm, nằm ngay chính giữa TP, lộ giới khoảng 80m. Đây là đường chiến lược của TP. Nếu như phát triển vùng xung quanh sân bay và phát triển hai bên đô thị của TP sẽ rất đẹp nhưng mà cơ chế gì?

TP đang nghiên cứu và dự kiến đề xuất phát triển thành khu kinh tế chuyên biệt để có cơ chế riêng cho khu kinh tế chuyên biệt này. Khu này khoảng 6.000 ha, xung quanh sân bay và phát triển hai bên trục đường chính này.

Tập đoàn Aeon quan tâm khu đất Hoàng Tử - Lúa Nếp

Theo người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ, TP cũng đang quyết liệt triển khai các dự án cử tri quan tâm. Đầu tiên là dự án như mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7). Quốc hội đã ghi vốn cho TP Cần Thơ để thực hiện giai đoạn 1 của dự án là giải phóng mặt bằng, số tiền 3.250 tỉ, giải ngân trong hai năm 2024-2025. Hiện nay hai quận Ninh Kiều, Bình Thủy và các sở ngành đang phối hợp, tích cực để kiểm đếm, đo đạc phần diện tích bị ảnh hưởng dự án.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng tổ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri chiều 31-10. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch TP Cần Thơ mong muốn rằng khi triển khai trên địa bàn quận Ninh Kiều thì bà con phối hợp để giải phóng mặt bằng nhanh, giải ngân nhanh, phấn đấu tháng 9 năm sau giải ngân hết 3.250 tỉ…

Hai là dự án cụm năng lượng Ô Môn. Đây là dự án chiến lược theo Quy hoạch điện 8 quốc gia – sử dụng khí Lô B, kéo dài từ Cà Mau tới cụm năng lượng Ô Môn sẽ xây dựng thêm ba nhà máy. Mỗi nhà máy có công suất trên dưới 1.030 MW. Như vậy, ba nhà máy này cộng với nhà máy thứ nhất, thì cụm năng lượng này tương đương khoảng 4.000 MW. Suất đầu tư mỗi nhà máy từ 1,2 – 1,3 tỉ USD.

“Chúng tôi đã làm việc với chủ đầu tư Nhật Bản về xây dựng nhà máy 2, họ cam kết nếu chính quyền địa phương và bộ ngành song hành với họ thì họ phấn đấu tháng 9 năm sau họ khởi công. Chúng tôi cũng làm việc với lãnh đạo Tập đoàn PVN đối với nhà máy 3, 4, có thể phấn đấu đến năm 2026 khởi công. Theo tiến độ Thủ tướng chỉ đạo thì đến năm 2028 sẽ có dòng khí đầu tiên triển khai trên địa bàn. Như vậy nếu như các dự án này triển khai đồng bộ thì diện mạo của TP Cần Thơ sẽ có sự thay đổi rất nhanh” – ông Trường thông tin.

Cạnh đó, Chủ tịch TP Cần Thơ cũng cho biết, TP đã làm việc với Tập đoàn Aeon của Nhật, họ cam kết với TP, trong tháng 12 này, nếu như mọi thủ tục chuẩn bị kịp thì sẽ khởi công Trung tâm Aeon Mall tại quận Bình Thủy.

“Nếu khởi công được thì Aeon cam kết với TP sẽ làm tiếp cái dự án thứ 2. Trên địa bàn Ninh Kiều, họ đang chú ý tới khu Hoàng Tử - Lúa Nếp, nếu TP tổ chức đấu giá thì họ sẽ tham gia đấu giá. Họ cũng mới nói như vậy, với điều kiện TP phối hợp tốt và địa chất đảm bảo. Cạnh đó họ sẽ khảo sát thêm địa chỉ khác…” – người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ thông tin đến cử tri.