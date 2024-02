Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Khởi động lại ngay các công việc sau Tết

Ngày 20-2, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Thìn và gặp mặt Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường trực UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã cảm ơn toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã chung tay tổ chức chăm lo Tết Giáp Thìn cho các đối tượng.

Ông cũng trân trọng cảm ơn sự hy sinh về thời gian và công sức của các lực lượng trực tiếp phục vụ Tết, giúp TP.HCM có Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn với mọi người, mọi nhà.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Tri ân tất cả tổ chức, cá nhân chăm lo Tết

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị từng ngành, từng địa bàn rút kinh nghiệm những việc chưa làm được để có thể chăm lo Tết tốt hơn, tổ chức Tết vui hơn ở những mùa Tết sau.

Ông cũng đề nghị hành động hỗ trợ mua lại hoa của những người bán hoa để trang hoàng ngày Tết cần được tiếp tục thực hiện vào Tết năm 2025.

“Chủ tịch xã, phường ở đây đều biết trên địa bàn có bao nhiêu điểm bán hoa Tết; bằng cách này, cách khác phối hợp ngay từ đầu, khi đến tối 30 Tết, chúng ta sẽ mua số hoa còn lại với giá hợp lý, vừa hỗ trợ để bà con về, vừa có hoa để trang trí ở từng góc phố, từng cơ quan” – ông Mãi đề nghị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng bằng khen cho các chủ tịch xã, phường, thị trấn. Ảnh: THUẬN VĂN

"Thường trực UBND TP.HCM xin tri ân tất cả những đóng góp của các tập thể, cá nhân đối với việc chăm lo tổ chức Tết Giáp Thìn 2024" - ông Mãi nói.

Từ lúc này, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị từng ngành, từng địa bàn hãy nghĩ đến Tết 2025 là Tết hòa hợp, thể hiện rõ hơn truyền thống và bản sắc của TP.HCM.

Thi đua đặc biệt để có công trình, dự án cụ thể

Nhân đầu năm mới, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương trở lại với nhịp công việc bình thường, tập trung triển khai công việc. Trong đó, tập trung giải quyết các văn bản, công việc tồn đọng trước, trong và sau Tết, đồng thời triển khai ngay nhiệm vụ của quý I và cả năm 2024.

Theo ông, kết quả phát triển kinh tế - xã hội TP nửa quý I-2024 đến giờ này tương đối khá so với quý I-2023, tuy nhiên so với mục tiêu của năm tăng tốc để về đích và so với yêu cầu thì vẫn chưa đạt.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết công tác giải ngân đầu tư công đạt được hơn 1.200 tỉ đồng (chỉ đạt 1,6%) trong khi quý I-2024 đặt ra mục tiêu 10-12%. Hay thu ngân sách đến giờ này thu được khoảng 82.000 tỉ đồng, đạt khoảng 17%...

"Các ngành, các cấp cần tập trung cao, trong đó có chi ngân sách, nhất là chi tiêu có thể thực hiện ngay từ đầu năm để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế" - ông nhấn mạnh.

Ông Mãi cho biết TP.HCM đề ra 194 nhiệm vụ trong năm 2024, trong đó có 63 nhiệm vụ của quý I. Vì vậy, các ngành cần triển khai 63 nhiệm vụ này đến từng người với tiến độ, khối lượng công việc cụ thể và kiểm tra, giám sát.

“Chúng ta phải tạo ra kết quả ngay từ quý đầu để không bị động, không để đầu năm thong thả mà cuối năm hối hả” – ông Mãi nhấn mạnh.

“Làm sao năm 2024 và năm 2025 phải thực sự là những năm thi đua đặc biệt với những công việc, công trình, dự án cụ thể, thiết thực lập chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…” – ông nói thêm.

Nhắc riêng đến chủ tịch các xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị người đứng đầu xã, phường, thị trấn cùng tham gia hoàn thiện và thực hiện đề án nền công vụ TP.

Trong sáu tháng đầu năm 2024, các địa phương phải quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng trên địa bàn để có mặt bằng triển khai dự án. Chưa kể, phải quản lý, giám sát, báo cáo các công trình, dự án nhà công, đất công đang lãng phí.

Đặc biệt các công trình trọng điểm phải thực hiện “3 ca – 4 kíp”, tập trung thi công trong thời gian ngắn nhất để đưa công trình vào sử dụng, không chiếm mặt bằng kéo dài dẫn đến đội vốn, ảnh hưởng đến các hoạt động khác.

Ngoài ra, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng đề nghị xã, phường, thị trấn chuẩn bị triển khai đề án sắp xếp khu phố, ấp, sau khi HĐND TP.HCM thông qua kết quả.

Mong chính quyền xem lại việc cho đốt pháo hoa Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lâm Đình Thắng đã thông tin các vấn đề được dư luận quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán. Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lâm Đình Thắng. Ảnh: THUẬN VĂN Theo ông, tình hình an ninh, trật tự trước và trong dịp Tết được đảm bảo nhưng sự cố cháy, nổ vẫn xảy ra. Vụ trọng án tại TP Thủ Đức cũng làm dư luận hết sức lo lắng. Nhiều tài khoản mạng xã hội đăng thông tin “mùng 3 Tết khiến bé gái tại TP.HCM mất bàn tay trái do pháo nổ” tạo nhiều luồng ý kiến. Cạnh đó, dư luận mong muốn chính quyền xem xét lại việc cho đốt pháo hoa, bởi nhiều nhà đốt pháo nên khó phân biệt pháo lậu hay pháo Bộ Quốc phòng, gây khó cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. ******* Đề xuất thành lập đồn công an quản lý chợ Bình Điền Ông Trương Hoài Bảo, Chủ tịch UBND phường 7, quận 8, cho biết trong năm 2023, phường xảy ra 86 vụ phạm pháp hình sự, chiếm 23,6% trong tổng số vụ toàn quận 8. Ông Trương Hoài Bảo, Chủ tịch UBND phường 7, quận 8. Ảnh: THUẬN VĂN Trong đó đa phần vụ việc xảy ra trong chợ Bình Điền - chợ đầu mối lớn nhất nước, ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn quận. Chủ tịch phường 7 kiến nghị TP.HCM khi tính chỉ tiêu và bố trí nhân sự có xem xét đến yếu tố đặc thù quản lý chợ Bình Điền. “Đề nghị xem xét thí điểm thành lập đơn vị nghiệp vụ chuyên trách, như Đồn công an quản lý chợ Bình Điền về an ninh trật tự” – ông Trương Hoài Bão nói. ******* Mong sớm bổ sung biên chế cho phường, xã Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, đã cảm ơn TP quan tâm, kịp thời bố trí thêm một phó chủ tịch cho các phường có trên 50.000 dân theo Nghị quyết 98. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Ảnh: THUẬN VĂN Ông đề xuất TP nhanh chóng bổ sung biên chế công chức và số lượng người hoạt động không chuyên trách kịp thời theo đề án cơ cấu, số lượng người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn theo quy mô dân số và hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn và theo Nghị quyết 98. Từ đó, giúp các phường xã có thêm nhân sự giải quyết hồ sơ công việc kịp thời cho người dân, nâng cao sự hài lòng của người dân, giải quyết tình trạng quá tải công việc của một số bộ phận tại phường, xã hiện nay.

