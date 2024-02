TP.HCM phạt hơn 2.600 người vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Giáp Thìn

Sáng 20-2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Thìn và gặp mặt Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, cho biết trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, TP.HCM đã chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui xuân, đón Tết.

Lãnh đạo UBND TP.HCM chủ trì hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Tổng kinh phí chăm lo dịp Tết này là gần 1.300 tỉ đồng (tăng hơn 64 tỉ đồng so với Tết Quý Mão năm 2023); chăm lo cho hơn 1,4 triệu lượt người, tăng 115.833 lượt người từ nguồn kinh phí ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Điểm mới của công tác chăm lo Tết Giáp Thìn là TP đã bổ sung thêm một số trường hợp được chăm lo Tết.

Cụ thể như trẻ em có cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng...; người cao tuổi không có lương hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu; đơn vị, hội đặc thù, các câu lạc bộ hưu trí, truyền thống kháng chiến...

Cũng theo Phó Chủ tịch Dương Anh Đức, trong dịp Tết vừa qua, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, đảm bảo an toàn tuyệt đối. TP.HCM ghi nhận ba vụ phạm tội về trật tự xã hội (hai vụ án giết người, một vụ trộm cướp), đã điều tra khám phá cả ba vụ, tỉ lệ 100%.

Cơ quan chức năng ghi nhận 35 vụ việc đang lập hồ sơ xác minh, làm rõ; xảy ra 15 vụ cháy (trong đó có hai vụ cháy gây thiệt về người); phát hiện, lập hồ sơ xử lý chín vụ, 12 kẻ nghi vấn vận chuyển, sử dụng, tàng trữ pháo nổ, thu giữ 6,6 kg pháo.

"So với cùng kỳ năm 2023, số vụ phạm tội giảm 34 vụ, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân TP đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 bình yên" - ông Dương Anh Đức nhìn nhận.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức báo cáo tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Về tình hình giao thông, các cơ quan, đơn vị TP.HCM đã bố trí đầy đủ phương tiện vận chuyển, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên; xử lý nghiêm các hành vi chèn ép khách, đầu cơ vé, tăng giá vé bất hợp lý; không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có tàu, xe.

Trong dịp Tết Giáp Thìn, khối lượng vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn TP thực hiện ước đạt hơn 1 triệu lượt hành khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại ga Sài Gòn, bình quân có hơn 4.900 hành khách/ngày, tăng 143% lượng hành khách so với ngày thường. Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách thông qua cảng bình quân hơn 121.700/ngày, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023; tăng 16% lượng hành khách so với ngày thường.

Trong kỳ nghỉ Tết, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm giao thông, tước 1.648 giấy phép lái xe, tạm giữ 2.808 mô tô và 17 ô tô, với tổng số tiền xử phạt gần 15 tỉ đồng; trong đó có 2.676 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 51,7% trong tổng số vi phạm).

TP.HCM không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải; giao thông đường bộ có 18 vụ tai nạn (tăng ba vụ, 20% so với cùng kỳ năm trước), thiệt hại về người là ba trường hợp (giảm 47% so với cùng kỳ năm trước).

"Nhìn chung tình hình giao thông được đảm bảo, chỉ xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số địa điểm" - ông Đức nêu.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đánh giá tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng cộng đồng doanh nghiệp đã cố gắng, nỗ lực chi trả lương thưởng tốt cho người lao động, với mức bình quân 12,3 triệu đồng/người, thấp hơn 1,047% so với Tết Nguyên đán 2023.

Ngoài tiền thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp đã có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón (hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe).

TP cũng đảm bảo an toàn thực phẩm, tình hình giá cả, mua bán và cung ứng hàng hóa; chăm lo sức khoẻ, khám bệnh, chữa bệnh và tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng…

Vẫn còn tình trạng ô nhiễm tiếng ồn Dù vậy, UBND TP.HCM cũng lưu ý tỉ lệ người dân bị xử phạt vi phạm giao thông do vi phạm nồng độ cồn còn cao. Triều cường vượt mức báo động III tại một số khu vực ảnh hưởng đến đời sống của bộ phận cư dân tại TP Thủ Đức, quận 7, huyện Nhà Bè... Vẫn còn tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động hát karaoke tự phát; tình trạng bắn pháo hoa tự phát của các hộ dân trong đêm giao thừa cũng như những ngày tết có chiều hướng gia tăng...

TP.HCM xác định 10 dự án trọng điểm để tập trung ngay sau Tết Nguyên đán (PLO)- Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm TP.HCM đã xác định 10 dự án trọng điểm, trong đó có dự án chung cư Ngô Gia Tự và dự án trang thiết bị ba bệnh viện cửa ngõ TP.

LÊ THOA