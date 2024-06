Chủ tịch UBND TP Đà Lạt khen thưởng các lực lượng phá án 05/06/2024 09:01

(PLO)- Giám đốc bến xe liên tỉnh Đà Lạt và nhiều cán bộ chiến sĩ công an được Chủ tịch UBND TP Đà Lạt khen thưởng

Ngày 5-6, UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khen thưởng các tập thể và các cá nhân thuộc công an TP Đà Lạt vì có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm.

Nhiều cá nhân được UBND TP Đà Lạt khen thưởng vì có thành tích tấn công, trấn áp tội phạm

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt – Đặng Quang Tú đã khen thưởng 10 cá nhân là cán bộ, chiến sĩ thuộc công an TP Đà Lạt và Giám đốc bến xe liên tỉnh Đà Lạt vì đã góp phần đấu tranh làm rõ vụ án giết người và bắt giữ 2 nghi can trốn truy nã.

Cụ thể, ngày 24-5, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để bắt Trương Huỳnh Phú (50 tuổi, ngụ số 43/1 Phạm Hồng Thái, phường 10, TP Đà Lạt). Phú bị Công an TP Đà Lạt truy nã từ năm 2002 đến nay.

Trương Huỳnh Phú chính là kẻ sử dụng Chứng minh nhân dân của em trai mang tên Trương Phúc Thịnh để làm thủ tục hành chính, cưới vợ và trốn tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam mà PLO từng thông tin.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt biểu dương thành tích của các cá nhân trong công tác phòng chống tội phạm

Cùng với đó, tối ngày 30-5, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Chí Hùng (31 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra, tháng 8-2022, Nguyễn Chí Hùng làm nhân viên giao hàng cho Công ty giao hàng tiết kiệm và có quen biết với Nguyễn Minh Đức (24 tuổi, ngụ phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Trong quá trình quen biết, hai bên có mâu thuẫn với nhau và Hùng đã nhiều lần đánh Đức bị thương.

Lãnh đạo TP Đà Lạt khen thưởng lực lượng công an thành phố.

Đầu tháng 3-2024, do bị Hùng liên tục gọi điện hẹn gặp nên Đức về thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ở để tránh gặp Hùng. Đến ngày 28-5, Đức về lại TP Đà Lạt. Biết Đức đã về lại Đà Lạt nên chiều ngày 30-5, Hùng đến nhà tìm nhưng Đức lánh mặt và bố Đức là ông Nguyễn Ngọc Tuyên (56 tuổi) đi ra ngoài gặp Hùng. Gặp ông Tuyên, Hùng cầm dao chém ông này trọng thương. Ông Tuyên tử vong ở bệnh viện sau đó.

Quá trình truy bắt, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với nhà xe Phương Trang truy đuổi và bắt giữ Hùng khi kẻ giết người này đến địa bàn huyện Di Linh.