Chủ tiệm vàng ở Bình Dương kể lại thời điểm bị 2 thanh niên cướp vàng

(PLO)- Tên cướp ra tay rất nhanh, rồi cùng đồng bọn lên xe máy tẩu thoát. Số vàng bị cướp trị giá gần 30 triệu đồng.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào trưa 28-9, đến chiều cùng ngày Công an TP Thuận An phối hợp phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy bắt hai nam thanh niên cướp tiệm vàng.

Tiệm vàng bị cướp có tên Nghĩa (khu phố Bình Phú, phường Bình chuẩn, TP Thuận An).

Theo lời kể của chị Thái Thị Xuân Thảo- chủ tiệm vàng, khoảng gần 12 giờ cùng ngày khi chị Thảo đang ở dưới nhà với con nhỏ thì nghe có tiếng đập tủ kính.

Khi chị chạy ra thì thấy một nam thanh niên đã đập bể tủ kính và đang lấy vàng bên trong.

Quá hốt hoảng chị Thảo tri hô cướp, cướp… lúc này tên cướp đã nhanh chân chạy ra bên ngoài lên xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát. Tại hiện trường tên cướp bỏ lại 1 cục đá, nghi dùng để đập tủ kính.

Theo thống kê ban đầu, tiệm vàng bị mất khoảng 4 vòng đeo tay bằng vàng có trọng lượng 6 chỉ; 1 dây chuyền vàng trọng lượng 2 chỉ. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng gần 30 triệu đồng.

Theo hình ảnh camera ghi lại, hai tên cướp đi tới trước cửa tiệm rồi đứng quan sát một lúc lâu. Khi thấy không có ai bên trong thì một nam thanh niên đi vào bên trong để cướp, tên còn lại ngồi trên xe máy màu đỏ cảnh giới và chờ đồng bọn.

LÊ ÁNH