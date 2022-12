Chưa dừng thu phí BOT trên quốc lộ 51 theo đề xuất của Cục Đường bộ

Dự án BOT mở rộng quốc lộ 51 dài 73km do BVEC làm chủ đầu tư, đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo phụ lục hợp đồng ký vào năm 2017, thời gian thu phí dự án dự kiến kết thúc vào tháng 1-2030. Tuy nhiên do lưu lượng xe qua trạm thực tế cao hơn so với tính toán trước đây nên thời gian thu phí hoàn vốn sẽ kết thúc sớm hơn. Hiện, mức phí trên quốc lộ 51 cho xe 12 chỗ, ôtô tải dưới 2 tấn và xe buýt là 20.000 đồng/lượt; xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ, xe tải 2-4 tấn là 30.000 đồng/lượt; ôtô từ 31 chỗ trở lên, xe tải 4-10 tấn là 44.000 đồng/lượt; xe tải10-18 tấn và xe container 20 feet là 80.000 đồng/lượt; xe tải từ 18 tấn trở lên và ôtô container 40 feet là 160.000 đồng/lượt.