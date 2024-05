Chuẩn bị đủ điều kiện để thực hiện chính sách tiền lương mới từ 1-7

Ngày 15-5, ngày cuối cùng của phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của QH tháng 4-2024; tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy, QH khóa XV.

Trình bày báo cáo kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (VN) Đỗ Văn Chiến cho hay cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, công tác này tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, “nói đi đôi với làm”, thật sự không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự đau xót khi một số cán bộ cấp cao đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, mất uy tín, không thể tiếp tục đảm nhiệm trọng trách được Đảng và Nhân dân giao phó.

“Cử tri và Nhân dân rất tin tưởng vào Đảng, Nhà nước “không ngừng, không nghỉ” trong cuộc đấu tranh cam go, phức tạp này; đồng thời cũng còn băn khoăn, lo ngại về một số thông tin thất thiệt hòng lợi dụng tình hình, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ” - ông Chiến nói và bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng có giải pháp hiệu quả đề phòng, đấu tranh ngăn chặn các thông tin “xấu, độc” ảnh hưởng đến thành quả chung đã đạt được.

Ông Chiến thông tin cử tri, cán bộ, công chức, viên chức đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và sự cố gắng của ngành nội vụ trong việc chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1-7 tới. Chính phủ, ngành nội vụ cũng chú ý lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân để có sự điều chỉnh cần thiết trong việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030…

Công tác tiếp dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân ở một số địa phương sau giám sát của QH, MTTQ VN và HĐND các cấp đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, cử tri và Nhân dân còn băn khoăn ở một số địa phương, việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách không còn vị trí làm việc chưa được quan tâm giải quyết. Một số trụ sở xã, tài sản, kiến trúc ở cấp huyện sau khi sáp nhập chưa được sử dụng hiệu quả, còn lãng phí. “Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; vẫn còn các thủ tục hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân” - ông Chiến nói thêm.

Tại báo cáo này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Đỗ Văn Chiến kiến nghị Đảng, Nhà nước cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền thống nhất nhận thức, tạo đồng thuận cao hơn nữa trong cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương phát triển kinh tế; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật làm “nhiễu” thông tin, nhất là các thông tin “xấu, độc” hòng chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, bôi nhọ làm giảm sút uy tín của lãnh đạo, ảnh hưởng đến sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Cũng theo ông Chiến, trong quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vẫn còn một số bất cập, cá biệt có chính sách bị chi phối bởi lợi ích cục bộ (không loại trừ lợi ích nhóm), làm cho người dân rất băn khoăn. Vì vậy, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, kịp thời giải quyết hiệu quả bốn vấn đề.

Đáng chú ý là việc tháo gỡ khó khăn để hạn chế các doanh nghiệp rời khỏi thị trường, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, thách thức về việc làm, thu nhập cho người dân đang là vấn đề nổi lên khá gay gắt.

Đặc biệt, ông Chiến kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chức năng rà soát các văn bản hướng dẫn, các điều kiện “cần và đủ” để triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 1-7 tới. Trong đó, cần quan tâm giải quyết kịp thời bất cập, vướng mắc phát sinh để chính sách tiền lương mới thực sự động viên cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH NGUYỄN VĂN HỒI:

Nghiên cứu sửa luật theo hướng có lợi cho người lao động

Rút BHXH một lần đúng là vấn đề hết sức day dứt. Số người tham gia BHXH có xu hướng tăng so với các năm trước nhưng tốc độ có chậm lại và số người hưởng BHXH một lần tiếp tục tăng ở các tháng đầu năm nay. Điều này cho thấy đây vẫn là một lựa chọn của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc và mất việc làm.

Lý do, phần lớn người lao động có những khó khăn trước mắt, chưa nhận thức được các lợi ích dài hạn của BHXH và chính sách về bảo đảm an sinh xã hội.

Thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tăng cường truyền thông và nâng cao nhận thức về lợi ích và các quyền lợi của người lao động trong quá trình tham gia BHXH. Tăng cường nghiên cứu sửa Luật BHXH theo hướng tăng các chính sách hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn và tăng các quyền lợi của người hưởng chính sách BHXH.

*****

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh LÊ TẤN TỚI:

Ngăn chặn việc khai thác nước ngầm quá mức ở ĐBSCL

Tình trạng vùng ĐBSCL thiếu nước sinh hoạt không phải năm nay mà các năm đều thiếu, đã xảy ra rất lâu. Năm nào chúng ta cũng có giải pháp, mà tới cuối cùng, giải pháp hiệu quả nhất là quân đội đem nước cho dân, còn giải pháp căn cơ thì chưa có.

Bây giờ vùng ĐBSCL không chỉ thiếu nước trong sinh hoạt mà còn thiếu cả nước cho sản xuất. Có nguyên nhân như tác động của biến đổi khí hậu, tác động của các quốc gia đầu nguồn, trong đó có hoạt động đào kênh mới, ngăn chặn các thủy điện… Một nguyên nhân nữa là chúng ta phát triển làm bốn vụ lúa/năm thay vì hai vụ như truyền thống nên không đủ nước.

Tôi đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành, các nhà khoa học phải nghiên cứu giải pháp tích nước, đồng thời ngăn chặn ngay vấn đề khai thác nước ngầm làm sụt lún mặt đất cho vùng ĐBSCL.

*****

Trung tướng LÊ QUỐC HÙNG, Thứ trưởng Bộ Công an:

Bộ Công an tham mưu cho Thủ tướng về giá vàng

Thời gian qua, tình hình biến động giá vàng vô cùng phức tạp, Bộ Công an đã nắm bắt tình hình, tham mưu cho Thủ tướng nhiều vấn đề. Trong đó, tập trung kiến nghị các giải pháp quan trọng liên quan đến an ninh tiền tệ, an ninh quốc gia, như tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định 24/2012 về độc quyền vàng miếng SJC...

Bộ Công an đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương xây dựng, áp dụng cơ chế can thiệp của cơ quan quản lý vào thị trường vàng, như các cơ chế can thiệp vào giá mua - giá bán, cơ chế can thiệp vào cung - cầu thị trường, kịp thời bổ sung quy định về biên độ chênh lệch tối đa giữa giá mua và giá bán. Ban hành quy định về trách nhiệm của các cơ quan liên quan quản lý thị trường vàng, gồm vàng miếng, sản xuất gia công vàng trang sức...

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật thị trường, như kiểm soát tối đa nguyên liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm...

Chúng tôi cũng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu ban hành quy định pháp lý kiểm soát nghĩa vụ thuế về kinh doanh vàng, như bắt buộc xuất hóa đơn hàng điện tử online, quy định về thuế giá trị gia tăng, mã số...