Chức danh của Amorim tại MU nói lên điều gì? 02/11/2024 14:59

Ruben Amorim sẽ thay thế Erik ten Hag tại Manchester United, với HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy vẫn tiếp tục dẫn dắt đội cho đến khi HLV người Bồ Đào Nha chính thức đến Old Trafford vào ngày 11-11.

Tuyên bố xác nhận việc bổ nhiệm Ruben Amorim của Manchester United dường như chỉ ra một hướng đi mới, với việc chiến lược gia mới 39 tuổi người Bồ Đào Nha sẽ đảm nhận chức danh HLV trưởng thay vì quản lý.

Amorim có kinh nghiệm làm việc cùng với một giám đốc thể thao. Tại CLB Sporting Lisbon, Amorim làm việc với giám đốc thể thao Hugo Viana, người sẽ chuyển đến Manchester City để đảm nhiệm chức giám đốc thể thao vào cuối mùa.

Chức danh của Amorim tại MU là coach (HLV) chứ không phải Manager (quản lý) như Ten Hag. ẢNH: GETTY

Ngược lại với Amorim, trước đây MU công bố Ten Hag là nhà quản lý (manager) chứ không phải đơn thuần chỉ là HLV trưởng (coach). Cựu HLV của Ajax Ten Hag đã giữ chức vụ này tại MU trong hai năm rưỡi, nhưng đã bị sa thải vào thứ Hai sau trận thua 1-2 trước West Ham khiến MU tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League.

Sự thay đổi chức danh của Amorim tại MU có ý nghĩa gì đối với cách tiếp cận của “quỷ đỏ”, cả trong và ngoài sân cỏ, vẫn còn phải chờ xem. Ten Hag có tiếng nói rất rõ ràng trong chính sách chuyển nhượng của CLB, nó đảm bảo giúp ông đoàn tụ với một số cầu thủ từng làm việc dưới quyền của ông ở Ajax. Bây giờ, kỳ chuyển nhượng tháng 1 sang năm có thể là cơ hội đầu tiên để chứng kiến ​​Amorim - người đầu tiên của MU được trao chức danh “HLV trưởng” - định hình đội hình của mình.

MU đã nhanh chóng hành động để có được Amorim sau khi sa thải Ten Hag. MU đã cử một phái đoàn đến Bồ Đào Nha để nói chuyện với đại diện của Sporting và cho biết họ sẵn sàng đáp ứng điều khoản giải phóng hợp đồng của Amorim với Sporting Lisbon.

Ten Hag là quản lý, còn chức danh của Amorim tại MU là HLV. ẢNH: GETTY

Các cuộc đàm phán về đội ngũ trợ lý HLV của Ruben Amorim tại MU đã bị trì hoãn. MU dự kiến ​​sẽ xác nhận việc bổ nhiệm đội ngũ trợ lý của Amorim vào thời điểm Amorim chính thức gia nhập MU vào ngày 11-11.

Ruud van Nistelrooy sẽ tiếp tục là HLV tạm quyền của MU cho đến khi Amorim tiếp quản vào đầu kỳ nghỉ quốc tế tháng 11. Ruud van Nistelrooy đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên của mình, trước Leicester City ở Carabao Cup, và sẽ tiếp quản thêm ba trận nữa trước khi trao lại quyền lực cho Amorim.

Amorim sẽ đến Old Trafford vào giữa mùa giải thăng hoa của Sporting, đội mà ông đã dẫn dắt đến chức vô địch Primeira Liga mùa giải trước. Sporting của Amorim đã thắng chín trận đầu tiên của mùa giải tại Bồ Đào Nha, ghi được 30 bàn thắng và chỉ để thủng lưới hai bàn, và bất bại tại Champions League.

Bây giờ, Ruben Amorim sẽ gia nhập một CLB đã kết thúc ở vị trí thứ tám tại Premier League mùa giải trước và đang gặp khó khăn trong mùa giải này. MU sẽ gặp Chelsea trên sân nhà Old Trafford vào Chủ Nhật với khoảng cách sáu điểm so với đối thủ và 12 điểm so với đội đầu bảng Manchester City chỉ sau chín trận đấu tại Premier League.

Amorim thay thế Ten Hag dẫn dắt MU. ẢNH: MIRROR

"Manchester United rất vui mừng thông báo việc bổ nhiệm Ruben Amorim làm HLV trưởng của đội một nam, tùy thuộc vào các yêu cầu về thị thực lao động", tuyên bố chính thức của Manchester United cho biết, "Ông ấy sẽ gia nhập cho đến tháng 6-2027 với tùy chọn gia hạn thêm một năm, sau khi ông ấy hoàn thành nghĩa vụ của mình với CLB hiện tại (Sporting). Ông ấy sẽ gia nhập Manchester United vào thứ Hai ngày 11-11.

Ruben Amorim là một trong những HLV trẻ thú vị và được đánh giá cao nhất trong làng bóng đá châu Âu. Các danh hiệu của Amorim bao gồm vô địch Primeira Liga hai lần tại Bồ Đào Nha với Sporting CP; chức vô địch đầu tiên của ông là danh hiệu Bồ Đào Nha đầu tiên của Sporting sau 19 năm. Ruud van Nistelrooy sẽ tiếp tục phụ trách đội cho đến khi Ruben Amorim gia nhập”.