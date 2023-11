(PLO)- Khi lực lượng công an phường khi xuống cơ sở kích hoạt định danh điện tử thì TVT có lời nói lăng mạ, xúc phạm lượng lượng đang làm nhiệm vụ.

Ngày 2-11, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã tiến hành xử phạt hành chính đối với ông TVT (34 tuổi, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) về hành vi đe doạ, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn phường, Công an phường Hoà Thọ Đông đã thành lập nhiều tổ công tác “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động nhân dân kích hoạt định danh điện tử. Ngày 31-10, khi tổ công tác của công an phường liên hệ với ông TVT để hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh thì ông này không phối hợp trong việc kích hoạt tài khoản định danh và dùng những lời lẽ thô tục đe doạ, lăng mạ đến cán bộ nữ của công an phường.

Sau đó, Công an phường Hoà Thọ Đông đã mời ông TVT lên làm việc và xử lý nghiêm hành vi đe doạ, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ theo quy định với mức xử phạt từ 4-6 triệu đồng.

Minh Trường