Chung tay giúp dân sau lũ dữ ở Nghệ An

Chiều tối 3-10, sau hai ngày xảy ra lũ quét qua xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Hà Tĩnh), nước từ thượng nguồn vẫn đang đổ về cuồn cuộn, cô lập bản Sơn Hà (xã Tà Cạ).

Tài sản cả đời dành dụm bị lũ cuốn

Người dân nơi đây chưa hết bàng hoàng sau lũ dữ. Trong ngày 3-10, thi thể bé Mùa Ngọc Châu (bốn tháng tuổi, trú tại bản Sơn Hà) bị nước cuốn mất tích đã được tìm thấy. Chị Và Y Dở (19 tuổi, mẹ bé Châu) nghẹn ngào: “Lũ lên nhanh quá, tôi không kịp cứu con gái”.

Ông Mùa Bá Chù, chú chồng của chị Dở, nhớ lại: “Chúng tôi nghe tiếng nước từ trên cao, đá như va nhau ở dưới suối. Kinh nghiệm của người dân sống bên bờ suối cho thấy cơn lũ quét sắp xảy ra”.

“Tôi hô to để mọi người lao ra khỏi nhà, chạy lên đồi cao tránh bom nước từ trên cao ào xuống. Chỉ khoảng 3 đến 4 giây nước đã ào qua, tôi thấy lũ cuốn cháu Châu đó nhưng không kịp” - ông Chù buồn bã.

Con trai ông Chù là cháu Mùa Chí Mùa (11 tuổi) cũng bị lũ cuốn trôi nhưng may mắn vướng vào cây cao nên sống sót. Chị Nguyễn Thị Hải (trú tại xã Tà Cạ) nói trong nước mắt: “Hai vợ chồng chỉ kịp ôm hai con chạy lên đồi, rồi đi sang nhà dân ở khu cao hơn ở nhờ. Giờ toàn bộ nhà cửa, tài sản tan hoang hết rồi…”.

Lũ ống quét qua xã Tà Cạ, rồi tiếp tục đổ về thị trấn Mường Xén khiến nhiều người không kịp trở tay. Ô tô, xe máy, nhiều tài sản và cả những ngôi nhà bên sông, suối bị cuốn trôi.

Hàng trăm người dân thị trấn Mường Xén sống bên dòng sông Nậm Nơn chỉ kịp tháo chạy thoát thân nhưng tài sản, nhà cửa bị hư hỏng. Bản làng tan hoang, công sở, sân trường, hàng trăm nhà dân bùn đất dày cả mét chưa thể dọn hết. Có khu vực bị bùn ngập sâu hơn 2 m.

Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết: “Địa phương đang cùng các lực lượng chức năng tham gia ứng cứu, hỗ trợ nhanh nhất cho người dân vùng tâm lũ. Dù khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi sẽ cố gắng không để người dân đói, rét và nhất là đảm bảo an toàn cho người dân đang bị cô lập”.

“Để nhanh chóng giúp người dân gượng dậy sau lũ, huyện cũng đã đề xuất UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các cấp ngành kịp thời cung cấp hàng hóa, vật tư thiết yếu và các nhu yếu phẩm cần thiết khác giúp địa phương, người dân vượt qua thiên tai” - ông Minh thông tin thêm.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ y tế lên Kỳ Sơn cấp phát thuốc, khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ.

Giúp nhau qua cơn hoạn nạn

Trong cơn hoạn nạn, bà con nơi đây đã mở cửa cưu mang, giúp những gia đình bị trôi nhà, bùn ngập chưa thể dọn dẹp. Anh Thò Lầu (trú tại xã Tà Cạ) nói: “Bà con chúng tôi chia sẻ cho nhau, có gì ăn nấy rồi đi giúp những nhà bị sập, hư hỏng để cùng dựng lại nhà”.

Hôm 3-10, sau khi nước lũ rút, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh Nghệ An cùng các đoàn thể đã tăng cường thêm lực lượng về huyện Kỳ Sơn giúp dọn dẹp bùn, sớm ổn định đời sống của người dân.

Từng khối bùn cao cả mét trên quốc lộ 7A đoạn qua thị trấn Kỳ Sơn đã được dọn đi để thông đường lên cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, sang Lào.

Đường thông, những chiếc xe của các đoàn thiện nguyện mang biển số TP.HCM, Hà Nội, Nghệ An và các tỉnh mang theo lương thực, thực phẩm, tiến lên thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ.

Lực lượng chức năng và tình nguyện viên dựng cầu khỉ bắc qua dòng suối lũ để vào bản Sơn Hà - đang bị chia cắt ba ngày nay, tiếp cận người dân, tiếp tế lương thực, thực phẩm. Gạo, mì ăn liền, thực phẩm và tiền hỗ trợ ban đầu đã được trao tận tay người dân bị thiệt hại sau lũ ở bản Sơn Hà.

Nghệ An có tám người chết sau bão số 4

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn từ ngày 29-9, gây ngập lụt, sạt lở đất ở nhiều địa phương, lũ quét ở huyện Kỳ Sơn.

Mưa lũ và lũ quét đã làm tám người trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị thiệt mạng, hơn 6.700 căn nhà bị ngập, hơn 1.400 hộ dân phải di dời.

Trận lũ ống, lũ quét rạng sáng 2-10 đã để lại hậu quả nặng nề đối với huyện biên giới Kỳ Sơn, có một trẻ em tử vong, hơn 85 ngôi nhà bị sập và sạt lở.