EVNNPC khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

(PLO)- Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 4 (Noru), những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, kèm theo giông sét, gió mạnh.

Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, lũ quét làm ảnh hưởng lớn đến lưới điện cũng như công tác khắc phục sự cố lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh các tỉnh. Ngày 3-10, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, từ trong suốt những ngày qua tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa có mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ. Mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh khiến nước trên sông dâng nhanh gây úng ngập, chia cắt cục bộ, đã ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện. Tại Nghệ An, với hệ thống lưới điện 110kV, mưa lụt đã gây sạt lở 2 vị trí (vị trí cột 88 đường dây110kV 172E15.4 Đô Lương – 171E15.24 XM Sông Lam 2, vị trí cột 153 đường dây 110 kV 172E15.24 XM Sông Lam 2 – 172E15.48 Con Cuông). Nghệ An có 5 cột trung thế và 237 cột điện hạ áp bị đổ, 402 cột hạ áp bị nghiêng, cháy 5 máy biến áp tập trung các huyện Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành, hư hỏng 530 công tơ các loại... Số khách hàng còn mất điện là 22.918/1.050.206 khách hàng. Do nhiều nơi đang còn ngập nước và thủy điện tiếp tục xả lũ nên các đơn vị thuộc Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) chưa thống kê được thêm thiệt hại. Đặc biệt, vào lúc 5 giờ ngày 2-10, huyện Kỳ Sơn có mưa to kèm theo lũ quét làm mất điện toàn bộ ĐZ 371A15.23. Đến 16 giờ cùng ngày trên địa bàn huyện đang bị cô lập nhiều tuyến đường chưa lưu thông được. Do bị sạt lở và lũ lụt nên Điện lực Kỳ Sơn không tiếp cận được lưới điện tại một số khu vực (xã Tây Sơn, Nậm Cắn, Bắc Lý, Mỹ Lý, Mường Lống, Phà Đánh). 6.177 khách hàng bị mất điện. Trong những ngày qua, PC Nghệ An đã huy động các lực lượng xung kích từ Văn phòng Công ty và 18 đơn vị Điện lực trực thuộc để tham gia phòng chống thiên tai, gồm các công nhân có tay nghề cao, sức khoẻ tốt, các phương tiện, trang cụ an toàn và các dụng cụ phục vụ thi công, khắc phục sự cố. Tuy nhiên, công việc khắc phục gặp không ít khó khăn do nhiều thiết bị điện bị sự cố ngập trong nước lũ. Đồng thời, nhiều tuyến đường tại tỉnh Nghệ An vẫn bị chia cắt, công nhân khó tiếp cận hiện trường để kiểm tra xử lý sự cố… Để ứng phó với tình hình này, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, nâng cao tinh thần trách nhiệm về công tác phòng chống thiên tai, chủ động phương châm "4 tại chỗ" khắc phục các sự cố do ngập lụt một cách nhanh nhất. Với tinh thần "nước rút đến đâu, khắc phục điện đến đó", ban lãnh đạo PC Nghệ An chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục hậu quả lũ lụt một cách nhanh nhất nhằm phục vụ nhân dân sớm ổn định đời sống. Tại Hà Tĩnh, mưa lũ đã làm sụt lún chân bờ kè ta ly dương ở khoảng giữa phía tay phải phía ngoài trạm 110kV Hương Khê, có chiều dài 25,5m, rộng 7m, sâu 1m. 15 cột điện trung áp bị đổ, 3 cột điện nghiêng, nứt; đường dây hạ thế có 10 cột đổ, 60 cột nghiêng, nứt... Tại Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) cho biết, hiện còn 477 khách hàng mất điện tại huyện Như Thanh, Nông Cống... Sau khi nước rút, Điện lực các huyện sẽ kiểm tra lưới điện và khôi phục lại điện cho khách hàng. Đối với đường dây trung hạ áp, Thanh Hóa có 5 cột điện trung hạ thế bị nghiêng, nứt, sụt. 11 cột điện hạ áp bị đổ, 52 cột bị nghiêng... EVNNPC cho biết, các đơn vị đang bám sát tình hình mưa lũ để đôn đốc nhân lực tổ chức kiểm tra, khôi phục lưới điện và kiểm đếm, khắc phục thiệt hại. PHƯƠNG ANH