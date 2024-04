Chuyển đổi số giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế hiệu quả 10/04/2024 15:59

Thông tin trên được nêu tại Hội nghị tổng kết hoạt động chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Y tế, tổ chức ngày 10-4.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Bộ Y tế xác định đẩy mạnh chuyển đổi số là chủ trương lớn, hướng đi tất yếu để bảo đảm thích ứng với bối cảnh mới. Hội nghị chuyển đổi số lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện rõ nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: TRẦN MINH

Thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động thực hiện chuyển đổi số toàn diện, bao gồm phát triển các nền tảng y tế số, phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số trong ngành y tế.

Bộ cũng triển khai các dịch vụ y tế như khám chữa bệnh từ xa, quản lý bệnh không lây nhiễm, xây dựng phần mềm quản lý cho các trạm y tế xã, phần mềm quản lý về dược phẩm… giúp công tác quản trị điều hành của ngành y tế thay đổi. Đồng thời, giảm chi phí về chăm sóc sức khoẻ cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chuyển đổi số vẫn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân như cơ sở hạ tầng, trang thiết bị ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin chưa tương xứng với khối lượng dữ liệu y tế cần quản lý.

Cùng với đó, hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu y tế, các nền tảng y tế số còn rời rạc, chưa liên thông. An toàn thông tin, an ninh mạng chưa đồng bộ, nhiều hệ thống thông tin đã triển khai chưa đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Một số định hướng lớn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của ngành y tế còn chậm triển khai do thiếu hụt nguồn lực.

Hội nghị tổng kết hoạt động chuyển đổi số năm 2023 được tổ chức tại trụ sở Bộ Y tế. Ảnh: TRẦN MINH

Đồng quan điểm, ông Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, cho rằng công tác chuyển đổi số của Bộ Y tế và ngành y tế còn hạn chế, mang tính hình thức.

Để giải quyết tình trạng trên, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quá trình chuyển đổi số. Cần hoàn thiện hành lang pháp lý trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và an toàn an ninh mạng.

Bên cạnh đó, phải phối hợp liên ngành y tế - công an với quy chế phối hợp chặt chẽ; phân định rõ vai trò trách nhiệm của đơn vị đầu mối ở các cấp trong triển khai chuyển đổi số.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác cao.

Bộ cũng sẽ xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và thực hiện các phương án đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định.