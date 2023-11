Chuyển nhầm 200 triệu, hơn 1 năm vẫn chưa lấy lại được

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số bạn đọc cho biết trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền, do thao tác sai nên đã chuyển tiền nhầm số tài khoản thụ hưởng. Dù đã liên hệ chủ tài khoản nhận chuyển nhầm nhiều lần, liên hệ ngân hàng chuyển và cả ngân hàng nhận, thậm chí cả cơ quan công an nhưng người chuyển tiền nhầm vẫn chưa nhận lại được tiền.

Không nhận được phản hồi từ người nhận

Anh Phạm Thế Tuân (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết gia đình anh làm công việc chuyển tiền hộ (dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng).

Trước đó có một khách hàng thường xuyên đến nhờ anh chuyển tiền cho một số tài khoản có tên NĐH, do đó anh đã lưu tên, số tài khoản này trong app ngân hàng của mình để tiện cho các lần chuyển tiền tiếp theo.

“Năm 2022, tôi có thực hiện một giao dịch chuyển tiền cho khách hàng khác. Tuy nhiên, giao dịch đó lại có họ tên giống như tên tài khoản NĐH mà tôi đã lưu trước đó. Số tiền tôi chuyển cho giao dịch này là 200 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, tôi mới phát hiện là chuyển nhầm do trùng họ tên. Ngay sau đó tôi đã tìm cách liên hệ, thông báo về việc chuyển tiền nhầm cho người này nhưng không nhận được sự phản hồi nào” - anh Tuân nói.

Anh Tuân cũng cho biết thêm anh đã đến Ngân hàng B (ngân hàng chuyển), Ngân hàng V (ngân hàng nhận) thông báo về sự việc trên và làm đơn yêu cầu hoàn trả tiền. Phía ngân hàng nhận tiền chuyển nhầm cũng hỗ trợ nhưng không liên hệ được với số thuê bao đã đăng ký của tài khoản nhận tiền chuyển nhầm.

“Đến tháng 11-2022, tôi đến Công an TP Biên Hòa nộp đơn trình báo vụ việc, cung cấp thông tin người nhận tiền chuyển nhầm là anh NĐH. Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa xác định số tài khoản 104869******, Ngân hàng V là của anh NĐH, hộ khẩu thường trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Phía công an sau đó đã liên hệ thông báo việc chuyển nhầm tiền đối với anh NĐH. Tuy nhiên, anh NĐH không còn sống tại địa phương. Đến giờ tôi vẫn không biết khi nào mới lấy lại được tiền” - anh Tuân chia sẻ.

Tương tự, anh VVK (ngụ TP Thủ Đức) mới đây cũng chuyển tiền nhầm từ tài khoản Ngân hàng T sang Ngân hàng N.

Anh K cho biết khi chuyển tiền anh nhập sai một số trong dãy số tài khoản nên chuyển nhầm cho người khác số tiền 5 triệu đồng. Ngay sau đó, anh có liên hệ cả hai ngân hàng chuyển và nhận để trình báo vụ việc.

“Đã một tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì từ phía ngân hàng. Tôi nghĩ chắc sẽ không lấy lại được tiền nên cũng không hy vọng nhiều” - anh K nói.

Không trả lại tiền, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Liên quan đến cách xử lý của ngân hàng khi có khách hàng chuyển tiền nhầm, một chuyên gia ngân hàng cho biết Thông tư 37/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trách nhiệm của ngân hàng có tài khoản nhận nhầm và tài khoản của người chuyển nhầm.

Theo đó, căn cứ vào yêu cầu của người chuyển, ngân hàng đầu chuyển sẽ gửi yêu cầu hủy giao dịch sang cho ngân hàng đầu nhận. Ngân hàng đầu nhận sẽ làm việc với người nhận được tiền.

Nếu người nhận tiền đồng ý trả lại và đảm bảo có đủ tiền để trả lại, ngân hàng đầu nhận sẽ hoàn trả tiền cho ngân hàng đầu chuyển.

Nếu người nhận tiền không đồng ý trả lại, không liên hệ được với người hưởng, tài khoản người nhận không có đủ tiền để hoàn lại, ngân hàng nhận sẽ thông báo lại cho ngân hàng chuyển để thông tin tới người chuyển.

Cũng liên quan đến việc này, trước đây Bộ Công an đã có hướng dẫn xử lý việc chuyển tiền nhầm vào tài khoản của người khác.

Theo đó, khi một người nhận được tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình, người đó phải có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ số tiền đó theo quy định tại các điều 579, 580 Bộ luật Dân sự. Trường hợp không biết thông tin người chuyển nhầm tiền thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc không trả lại số tiền chuyển nhầm, rút tiền để sử dụng bị coi là chiếm giữ tài sản của người khác và có thể bị phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021, nếu người có hành vi chiếm giữ tài sản của người khác sẽ bị xử phạt hành chính 3-5 triệu đồng. Đồng thời cũng theo Nghị định 144, người chiếm giữ buộc phải trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép đối với hành vi này.

Ngoài ra, Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) cũng quy định tội chiếm giữ trái phép tài sản. Theo đó, tùy vào số tiền mà người vi phạm chiếm giữ trái phép tài sản của người khác sẽ bị áp dụng mức phạt khác nhau, mức phạt cao nhất đến năm năm tù.

Công an vào cuộc, khổ chủ lấy lại được tiền chuyển nhầm Tháng 7-2023, chị PTQH (quận 8, TP.HCM) nhận được số tiền hơn 16 triệu đồng sau hơn một năm chị chuyển nhầm vào tài khoản của người khác. Trước đó, ngày 10-5-2022, chị đã chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng của người đàn ông tên T. Sau khi phát hiện chuyển nhầm, chị H đã liên hệ với người này để xin được nhận lại số tiền đã chuyển nhầm nhưng chờ mãi mà người này vẫn không trả. Sau đó, chị H đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan Công an quận 7, TP.HCM vì bị ông T thực hiện hành vi chiếm giữ trái phép tài sản với số tiền hơn 16 triệu đồng của chị. Ngày 26-12-2022, cơ quan Công an quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chiếm giữ trái phép tài sản theo tin tố giác tội phạm của chị H. Sau đó, ông T đã trả lại tiền cho chị H. Một trường hợp khác, ông VVD (ngụ quận Gò Vấp) cũng đã nhận lại được số tiền 300 triệu đồng đã chuyển nhầm cho người khác. Ông D cho biết giữa năm 2022, ông đã chuyển tiền nhầm vào tài khoản tên TTM, Ngân hàng T, mở tại Chi nhánh quận Tân Bình, TP.HCM. Sau khi phát hiện việc chuyển nhầm, ông D đã liên hệ nhờ bà TTM chuyển lại nhưng người này chỉ chuyển lại 200 triệu đồng, số còn lại sau nhiều lần liên hệ nhưng bà TTM vẫn chưa chịu trả. Sau đó, ông D đã gửi đơn tố giác đến Công an quận Tân Bình để yêu cầu giải quyết. Sau hơn chín tháng xảy ra sự việc, cơ quan công an đã mời bà TTM đến làm việc và đến ngày 12-1-2023, người này đã hoàn trả cho ông D đủ số tiền 300 triệu đồng còn lại. NGUYỄN HIỀN

