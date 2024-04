Clip các ngoại binh càn quét đèo Khánh Lê khiến 67 tay đua bỏ cuộc 21/04/2024 16:44

Clip diễn biến chặng 17 có đến 67 tay đua bỏ cuộc. BT: MQ

Tại chặng chiến khốc liệt thuộc khuôn khổ cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình - Tôn Đông Á 2024, có đến 67/100 tay đua không thể về đích tại TP Đà Lạt, do không chịu nổi sự khắc nghiệt trong quá trình vượt đèo Khánh Lê.

Cùng với cuộc chiến giành áo vàng rất đáng xem giữa Petr Rikunov (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) với hai đối thủ Igor Frolov (TP.HCM New Group) và Ivannov Timofei (TP.HCM Vinama), đèo Khánh Lê cũng tạo nên cuộc chiến đầy kịch tích giữa Nguyễn Tấn Hoài (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) và Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) trong việc cạnh tranh giải thưởng áo cam.

Cùng với tốc độ leo đèo cực khủng khiến 67 tay đua bỏ cuộc, các ngoại binh cũng càn quét hầu hết các danh hiệu cá nhân ở chặng 17, với chiến thắng chặng gọi tên Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương). Tay đua người Nga Petr Rikunov bảo vệ thành công cú đúp danh hiệu áo vàng và áo xanh trong khi đồng hương Igor Frolov cũng khẳng định ngôi vị số 1 giải thưởng “vua leo núi”.

Điều chưa từng có tiền lệ cũng xảy ra ở chặng đấu này. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc chắc chắn có năm thứ ba liên tiếp đoạt giải áo trắng, sau khi tất cả các đối thủ cạnh tranh danh hiệu với tay đua của Quân khu 7 đều đã chính thức bị loại.