Cô gái để xe trên cầu Bến Thủy rồi mất tích dưới sông Lam

Trưa 30-5, lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ và người thân đang nỗ lực tìm kiếm chị VTH (25 tuổi, trú xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) ở hạ nguồn sông Lam.

Khoảng gần 22 giờ đêm 29-5, người dân phát hiện một phụ nữ đi xe máy ra dừng trên cầu Bến Thủy (bắt qua sông Lam nối hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An). Ngay sau đó, cô gái mất tích, để lại chiếc xe máy ở làn xe máy cầu Bến Thủy.

Trong đêm có rất nhiều người dân ra cầu Bến Thủy dõi xuống sông Lam quan sát, nhưng không có người nào dám xuống sông tìm kiếm.

Sau đó, từ biển số xe máy và giấy tờ cơ quan chức năng xác định được danh tính người để lại xe máy trên cầu Bến Thủy là chị VTH.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vào hồi 22 giờ đêm 29-5, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có một cô gái nhảy cầu Bến Thuỷ tự vẫn.

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đã xuất lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm cứu nạn.