Cơ hội nào cho đội tuyển Indonesia giành vé dự World Cup 2026? 21/11/2024 06:29

Đội tuyển Indonesia tạo “địa chấn châu Á” đêm 19-11 khi đánh bại thế lực hàng đầu Saudi Arabia 2-0 khiến bảng C với hai tấm vé chính thức đi World Cup 2026 trở nên khốc liệt. Thử “bắt mạch” đại diện duy nhất Đông Nam Á, đội tuyển Indonesia sẽ có kết cục ra sao?

Sau vòng đấu thứ sáu, ba bảng đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á kết thúc sáng sớm 20-11. Bảng C trở nên kịch tính và là bảng đấu đáng xem nhất ở 4 lượt trận còn lại. Vòng loại World Cup 2026 sẽ tạm dừng đến tháng 3 năm sau mới tiếp tục, điều này sẽ giúp các đội có thời gian rà soát lại, rèn giũa để chuẩn bị bứt phá trong giai đoạn quyết định tấm vé đi World Cup 2026.

Người hùng Marcelino Ferdinan (7) của đội tuyển Indonesia, tác giả cú đúp giúp đội nhà đánh bại Saudi Arabia 2-0 tối 19-11. Ảnh: CTP

Theo lịch thi đấu bảng C, bốn trận còn lại, Indonesia lần lượt gặp các đội Úc (sân khách, 20-3-2025), Bahrain (sân nhà, 25-3), Trung Quốc (sân nhà, 5-6) và Nhật Bản (sân khách, 10-6). Hiện tại, ngoài Nhật Bản tỏ ra quá mạnh với 16 điểm, cả năm đội còn lại ở bảng C đều có cơ hội như nhau, trong đó Úc đang xếp nhì bảng với 7 điểm, 4 đội Indonesia, Saudi Arabia, Bahrain và Trung Quốc cùng có 6 điểm.

Lượt trận thứ 7, đội tuyển Indonesia sang Úc đá. Indonesia sẽ rất khó có điểm khi thầy trò HLV Tony Popovic mai phục và “mài móng vuốt” kỹ. Khả năng cao là đội tuyển Indonesia sẽ trắng tay. Lúc đó Úc sẽ có 10 điểm, duy trì ngôi nhì bảng.

Lượt trận thứ 8, Indonesia quay về nhà tiếp Bahrain. Trước đây hàng ngàn fan cực đoan Indonesia tấn công các trang web, trang xã hội của LĐBĐ Bahrain và các tuyển thủ Bahrain bị dọa giết khi tuyển Bahrain đến Jakarta đấu lượt về. Bahrain đã phản ứng dữ đội và yêu cầu FIFA và AFC bố trí sân trung lập tại quốc gia an toàn. Trận này đội tuyển Indonesia sẽ có được từ 1 đến 3 điểm.

Tuyển Trung dù thua Nhật Bản 1-10 sau hai lượt trận, nhưng gặp đại diện Đông Nam Á thì Trung Quốc vẫn là ông lớn. Ảnh:AFC

Đến ngày 5-6, đội tuyển Indonesia tiếp Trung Quốc. Khả năng cao là Trung Quốc sẽ thắng tại Bung Karno bởi dẫu sao, tuyển Trung Quốc vẫn có tư tưởng của đội bóng lớn khi chạm trán với các đội Đông Nam Á. Lòng tự trọng buộc Trung Quốc phải cháy hết mình.

Và lượt trận cuối, đội tuyển Indonesia đến Nhật Bản làm khách. Cơ hội lấy ba điểm của đội khách là bằng 0. Vấn đề là tuyển Nhật Bản sẽ “chi phối” cuộc chơi ở vòng cuối này. Nếu Indonesia cạnh tranh với đội nào đó, thì “phán quyết” thuộc về người Nhật.

Theo nhận định của chúng tôi, khả năng cao nhất đội tuyển Indonesia sẽ về thứ tư chung cuộc bảng C, tức vị trí cuối của nhóm Play off. ]Sau khi ba bảng đấu kết thúc, hai đội nhất và nhì mỗi bảng giành vé dự World Cup 2026. Sáu đội xếp ba và tư của ba bảng được chia làm hai bảng (mỗi bảng 3 đội) đá tập trung vòng tròn mỗi bảng, đội nhất có vé đi World Cup 2026. Hai đội xếp nhì đá Play off sân nhà-sân khách, đội thắng đi Play off liên khu vực.

Cục diện bảng C rất kịch tính sau 6 lượt trận.

Còn nhớ đội U-23 Indonesia trải qua ba cơ hội tranh vé đi Olympic Paris 2024, nhưng thầy trò HLV Shin Tae-yong toàn thất bại. Đó là bán kết U-23 châu Á (thua Uzbekistan), tranh hạng ba thua Iraq và đá Play off với đại diện châu Phi Zambia tại Paris thua 0-1.