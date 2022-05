Có một thanh xuân gọi tên Đàm Vĩnh Hưng…

(PLO)- Bom tấn ‘578’ được quay tại bến cảng, dưới thời tiết rét buốt, gió biển, quay đêm và mưa. 3 giờ sáng, 8 độ C, chân H'Hen Niê run lên vì quá lạnh không thể quay.

07/05/2022 08:57

(PLO)- Trong ngày đầu tiên công chiếu tại Việt Nam, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (tựa Việt: Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn) đã lập kỷ lục doanh thu mở màn cao chót vót.