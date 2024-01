Có nên tiếp tục giảm lệ phí trước bạ cho ô tô?

Trong văn bản gửi Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển KT-XH năm 2024, văn phòng đại diện tại Chu Lai của Công ty CP tập đoàn Trường Hải (Thaco) cho biết, năm 2023, hiện trạng kinh tế khó khăn đã tác động mạnh đến nhu cầu mua sắm nói chung.

Trong đó, thị trường ô tô đã chứng kiến sự suy giảm mạnh, dự kiến doanh số năm 2023 đạt 330.026 xe (gồm VAMA và TC Motor), giảm 24% so với năm 2022. Thậm chí thấp hơn so với giai đoạn dịch năm 2020, 2021.

Đề xuất tiếp tục giảm lệ phí trước bạ ô tô

Văn phòng đại diện tại Chu Lai của Thaco cho biết, nhiều dự báo cho thấy kinh tế thế giới và trong nước có thể tiếp tục đà suy thoái, khó có khả năng phục hồi trong năm 2024 và 2025.

Kinh tế trong và ngoài nước đã trải qua khó khăn nhiều năm liên tục và dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà suy thoái trong những năm tới, khiến cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước nói riêng đã phải gồng mình chống đỡ trong những năm qua đến nay hầu như đã cạn kiệt nguồn lực, đặc biệt về nguồn lực tài chính, thể hiện qua lượng tồn kho vật tư linh kiện và xe thành phẩm tăng cao.

“Bước sang năm 2024, nếu không có các chính sách kích cầu mua sắm từ cơ quan Trung ương và địa phương, lượng hàng tồn kho dự báo sẽ tiếp tục tăng, làm phát sinh hàng loạt chi phí như: chi phí lưu kho, chi phí bảo quản xe thành phẩm, chi phí sửa chữa/ bảo dưỡng xe lưu kho khiến doanh nghiệp khó có thể duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh”- đơn vị này đề xuất.

Các chuyên gia cho rằng không nên tiếp tục giảm lệ phí trước bạ cho ô tô. Ảnh: QUANG HUY

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng thông tin, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 của tỉnh giảm 8,25% so với năm 2022, mức giảm nhiều nhất từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay. Thu ngân sách giảm hơn so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân chủ yếu do thu từ ô tô Trường Hải chỉ đạt 92,3% dự toán, bằng 68,3% cùng kỳ và thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 83,1% dự toán, bằng 73,2% cùng kỳ. Thu từ ô tô Trường Hải và thu tiền sử dụng đất là hai nguồn thu lớn, chiếm tỷ trọng hơn 68% tổng thu nội địa của tỉnh.

Có nên ủng hộ?

Trao đổi với PLO, chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng cho biết cần cân nhắc với đề xuất này vì nó có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của các đơn vị nhập khẩu xe hơi.

“Xét về phía người tiêu dùng thì có thể là tốt nhưng chúng ta cần nghiên cứu lại các quy định trong luật có đảm bảo đúng nguyên tắc bình đẳng giữa các dòng xe hay không”- chuyên gia Minh Đồng đặt vấn đề.

Trước đó, đại diện một đại lý ô tô tại TP.HCM cho biết thời gian qua (6 tháng giảm lệ phí trước bạ từ 1-6-2023 đến hết 31-12-2023) không có nhiều tác động đối với thị trường ô tô, do đó không nên gia hạn chính sách này.

“Nguồn thu ngân sách từ trước bạ ô tô là rất lớn không thể giảm mãi và chỉ giảm đối với ô tô sản xuất trong nước cũng không công bằng đối với các loại xe nhập khẩu”- vị này cho hay.

