Cơ sở bán lẻ thuốc không được phép bày bán các sản phẩm có chứa Methanol

Methanol là hóa chất dùng với mục đích là chất đốt, rửa dụng cụ, làm dung môi hóa chất xét nghiệm, không phải là thuốc, nguyên liệu làm thuốc và không được sử dụng cho mục đích sát khuẩn trong y tế. Tháng 3-2022, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nam bệnh nhân (54 tuổi, Đội Cấn, Hà Nội) ngộ độc do uống nhầm cồn. Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng đau đầu, mờ mắt, chóng mặt. Gia đình bệnh nhân cho biết: Do dịch bệnh Covid bùng phát nên gia đình đã mua cồn về để ở mỗi phòng 1 chai với mục đích tiện cho công tác sát khuẩn. Chai cồn 70 độ được đó được gia đình mua tại hiệu thuốc gần nhà. Do mua tại hiệu thuốc nên gia đình tin tưởng để sử dụng cho mọi công tác sát khuẩn mà không đọc kỹ công dụng ghi trên nhãn mác: “Dùng làm chất đốt và rửa kính”. Trước khi nhập viện 1 ngày, bệnh nhân có uống nhầm khoảng 100 ml cồn, sau đó thì xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ…