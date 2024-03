Có thể huỷ thẻ ATM khi CMND đã hết hạn hay không?

Sáng 21-3, giữa làn sóng “tổng kiểm tra tài khoản thanh toán” đang lan nhanh trên mạng xã hội, ông Mạnh Hà (quận Tân Phú) đã đến phòng giao dịch của ngân hàng Đông Á, tại địa chỉ 453 Âu Cơ (Tân Phú, TP.HCM) để làm thủ tục đóng/huỷ thẻ ATM do hơn chục năm nay không còn sử dụng đến tài khoản này nữa.

"Thế nhưng, sau khi thấy CMND của tôi hết hạn, nhân viên tại phòng giao dịch này ngay lập tức từ chối việc huỷ thẻ của khách hàng"- ông Hà cho biết.

Ông Hà bức xúc nói thêm: “Tại sao khi mở thẻ, tôi sử dụng CMND này, ngân hàng cũng đã scan CMND và có cả chữ ký của tôi nữa. Vậy tại sao, giờ đây khi tôi muốn huỷ thẻ, cũng vẫn giấy tờ này, vẫn cùng một người, cùng mẫu chữ ký, mà ngân hàng lại không đủ căn cứ để xác minh. Với việc CMND của tôi hết hạn, vậy tại sao nhân viên cũng không gợi ý một loại giấy tờ khác để thay thế, nhằm hỗ trợ khách hàng”.

Rút tiền mặt bằng thẻ ATM đã giảm mạnh. Ảnh minh hoạ

Trao đổi với PLO về việc liệu có giải pháp nào để hỗ trợ khách hàng muốn huỷ thẻ ATM nhưng CMND lại hết hạn hay không, ông Nguyễn An, Tổng giám đốc Đông Á bank cho biết: "Tôi được biết, trong trường hợp này, ngoài nhu cầu huỷ thẻ, khách hàng còn cần thực hiện việc rút tiền trong tài khoản nữa nên nhân viên đã xử lý chặt chẽ.

Song tôi khẳng định rằng, dù nhu cầu của khách hàng là gì, thì tôi thừa nhận cách xử lý của nhân viên với trường hợp cụ thể này đã quá cứng nhắc. Họ đã xử lý công việc theo lối mòn trong khi ngân hàng vẫn có cơ chế linh hoạt để giải quyết"- ông An nhấn mạnh.

Theo ông An, khi CMND của khách hàng đã hết hạn thì ngân hàng có thể sử dụng thay thế bằng các loại giấy tờ tuỳ thân có giá trị tương đương mà vẫn còn hạn sử dụng, cộng thêm với chữ ký của khách hàng để xác minh giữa người đang giao dịch và người trên hệ thống là chính chủ hay không.

“Thậm chí, ngay cả trong những trường hợp xác minh giấy tờ quá phức tạp, vượt ngoài tầm xử lý của nhân viên, lãnh đạo chi nhánh, phòng giao dịch thì vẫn còn một giải pháp là trình lên Hội sở để hai bên cùng tìm hướng tháo gỡ.

Hiện nay, khi khách hàng có nhu cầu đóng/huỷ thẻ ATM do đã lâu không sử dụng, phía ngân hàng chỉ thu duy nhất phí thường niên với mức phí 50.000 đồng/năm. Bởi số tài khoản ngân hàng cũng là một tài sản của khách hàng. Do đó, nếu khách hàng không sử dụng nữa thì nên chủ động ra ngân hàng để thực hiện các thủ tục đóng tài khoản”- ông An cho biết thêm.

Rút tiền mặt liên ngân hàng không cần thẻ ATM (PLO)- Với dịch vụ VietQRCash, khách hàng của sáu ngân hàng (BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, Saigonbank, Sacombank) không cần mang theo thẻ vật lý vẫn có thể rút tiền mặt trên máy ATM liên ngân hàng.

THUỲ LINH