Con số kỷ lục: Người dân gửi 6,83 triệu tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng 04/10/2024 17:03

Con số 6,838 triệu tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay phản ánh xu hướng người dân tìm kiếm sự an toàn trong việc gửi tiền vào hệ thống ngân hàng trong bối cảnh các yếu tố kinh tế không ổn định.

Nhưng các tổ chức như doanh nghiệp lại có lựa chọn. Số tiền gửi của họ giảm nhẹ, cho thấy các pháp nhân thường có nhiều kênh đầu tư hơn cá nhân.

Tiền gửi dân cư 7 tháng đầu năm nay tăng gần 4,7% so với đầu năm. Tốc độ tăng này tuy nhiên thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ hai năm trước - Ảnh: Chính Phủ

Diễn biến cho thấy, tiền gửi dân cư 7 tháng đầu năm nay tăng gần 4,7% so với đầu năm. Dù con số lũy kế tuyệt đối là cao nhất từ trước đến nay, nhưng tốc độ tăng lại thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ hai năm trước, lần lượt là 8,9% và 6,2%. Giá trị tăng 305.600 tỷ đồng cũng thấp hơn so với con số tăng thêm cùng kỳ giai đoạn 2022-2023.

Nhóm các tổ chức kinh tế gửi vào hệ thống ngân hàng giảm 1%, xuống còn 6,768 triệu tỷ đồng. Đà giảm của khối doanh nghiệp khiến tổng tiền gửi chảy vào hệ thống ngân hàng đạt 13,6 triệu tỷ đồng, tăng 1,74% so với đầu năm.

Lý giải về việc tăng trưởng huy động thấp, chuyên gia thuộc Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng người dân có xu hướng mua vàng, bất động sản và các kênh đầu tư có hiệu suất khác có hiệu suất sinh lời cao khi nền lãi suất thấp.

Đặc biệt, trong bối cảnh giá vàng thế giới đã tăng đến 28% trong năm nay, các cửa hàng vàng trong nước giai đoạn nửa đầu năm ghi nhận lượng khách giao dịch nhộn nhịp hẳn so với trước. Mặt hàng nhẫn trơn thường xuyên trong tình trạng cháy hàng cục bộ. Với kênh bất động sản, cơn sốt tăng giá chung cư cũng diễn ra ở hai thành phố lớn, Hà Nội và TP HCM.

Thống kê từ Savills Việt Nam mới đây cho thấy mức tăng của giá căn hộ trên thị trường thứ cấp rất mạnh, ở thời điểm cuối quý III tăng đến 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn nếu tính các năm trước đó, giá tăng trung bình của căn hộ trên thị trường thứ cấp khoảng từ 17 đến 20%.