Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai': NSND Tự Long khóc quỳ gối cảm ơn khán giả 20/10/2024 09:12

Tối 19-10, đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai đã diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn TP Thủ Đức (TP.HCM) với sự tham gia của 32 anh tài.

32 anh tài mở màn đêm concert với Hỏa ca

Như đã thông báo trước đó, anh tài Tăng Phúc vì có lịch trình cá nhân từ trước nên không thể tham gia.

NSND Tự Long quỳ lạy cảm ơn khán giả

Mở đầu concert, sân khấu đã nóng hơn bao giờ hết khi 32 anh tài thể hiện ca khúc Hỏa ca, ca khúc chủ đề của chương trình để chào 20.000 khán giả.

Ở tiết mục này, Rhymastic và Đinh Tiến Đạt đu dây trên độ cao 10m khiến khán giả không khỏi thích thú.

Tiết mục Tình anh bán chiếu được thể hiện bởi Duy Khánh, Thanh Duy Idol, Jun Phạm và BB Trần

Sau đó một loạt tiết mục trong chương trình như Người lạ ơi, Superstar, Tình yêu ngủ quên đã được các anh tài thể hiện lại trên sân khấu.

Khép lại phần trình diễn mở màn, 32 anh tài đã có khoảng thời gian giao lưu với khán giả.

Tại đây, anh tài NSND Tự Long bày tỏ chỉ biết nói cảm ơn trước những tình cảm của khán giả, các "gai con" dành cho 33 anh tài.

Trước khi đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra, khu vực diễn ra concert đã đón cơn mưa lớn, điều này khiến cho các anh tài không khỏi lo lắng. Nhưng "biết chiều lòng người", trước giờ bắt đầu concert cơn mưa dần tạnh.

Chứng kiến khán giả đội mưa, trước đó là đội nắng để xem concert, NSND Tự Long cho biết bản thân thực sự đã khóc.

"Những giọt nước mắt ấy không dành cho chúng tôi mà vì tôi thấy quá thương và yêu các bạn. Các bạn không xứng đáng phải chịu vất vả như vậy trong bữa tiệc âm nhạc ngày hôm nay.

Nhưng cuối cùng ông trời cũng chiều chúng ta, sự cổ vũ của các bạn ở đây và những gì đã cháy trong phần đầu chương trình thực sự cảm ơn các bạn” – NSND Tự Long bày tỏ.

Cùng với những chia sẻ của mình anh tài NSND Tự Long đã quỳ xuống và vái lạy để cảm ơn những tình cảm to lớn của các "gai con".

Sau những lời cảm ơn của NSND Tự Long, nối tiếp chương trình là những tiết mục quen thuộc khiến khán giả đứng ngồi không yên và đồng thanh hát theo như Vợ người ta, Giàu sang, Lột xác - Chuyện nhỏ hay Chợt nghe bước em về, Đường xa ướt mưa…

Đêm concert lắng đọng với Thu hoài nhà Tiến Luật, Tiến Đạt, Rhymastic, Hà Lê, Quốc Thiên

Tiết mục Dẫu có lỗi lầm của các anh tài

Không chỉ những ca khúc sôi động khiến 20.000 khán giả phải hò reo, nhún nhảy theo mà còn có những ca khúc lắng đọng, chạm đến cảm xúc người xem như Thu hoài, Dạ cổ hoài lang, Bao tiền một mớ bình yên, Dẫu có lỗi lầm …

NSND Hữu Quốc và ca sĩ Bằng Kiều trong tiết mục '"Dạ cổ hoài lang".

"Đừng nói là giới trẻ không yêu truyền thống, yêu dân tộc"

Điều được khán giả trông đợi nhất trong đêm concert có lẽ là tiết mục Trống cơm của NSND Tự Long, SOOBIN Hoàng Sơn và Cường Seven.

Điệu dân ca Bắc Bộ vui tươi nhưng đầy hào hùng của Trống cơm đã đốt cháy sân khấu đêm concert với sự ủng hộ, hát theo của đông đảo khán giả nhiều thế hệ.

Bên cạnh niềm tự hào khi thể hiện một ca khúc truyền thống, NSND Tự cho rằng qua ca khúc, nam nghệ sĩ mới biết được rằng giá trị của truyền thống là giá trị của sự kết nối.

"Khi xem ca khúc này được mọi người bình luận chia sẻ tôi mới thấy rằng đừng nói là giới trẻ hôm nay không yêu truyền thống, không yêu dân tộc.

Họ yêu nhiều lắm, mãnh liệt lắm nhưng cách thể hiện của họ không giống như cha anh mình ngày xưa. Họ đã biết tiếp nhận những giá trị tinh hoa ở các dân tộc khác, hoà nhập và đưa những nét đẹp nhất của dân tộc của Việt Nam ra thế giới.

Điều đó không nói đâu xa mà được thể hiện qua những ca khúc trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai" – NSND Tự Long bày tỏ.

Để khép lại tiết mục của mình, Tự Long còn hát Văn tặng cho khán giả và Thanh Duy Idol. Không chỉ vậy, Tự Long và Thanh Duy còn thể hiện trích đoạn cải lương “Lan và Điệp” để phục vụ khán giả.

Tiếp đó là một loạt ca khúc đầy tinh thần dân tộc và đậm tính văn hoá đến từ các anh trai như Áo mùa đông, Mưa trên phố Huế, Đào liễu, Chiếc khăn piêu… hay sôi động như Đỏ quên đi, Nét, Có không giữ mất đừng tìm x Gene, Nước hoa, Rơi, Let me feel your love tonight, Sóng tình, Bay, Quá là trôi…

Tiết mục Áo mùa đông đầy hào hùng của nhà Xương Rồng

Tiết mục Đào liễu

Tiết mục Chiếc khăn piêu

Tiết mục Nét

Đông đảo khán giả ủng hộ các anh tài

Khép lại đêm concert, các anh tài đã cùng nhau thể hiện bản rap Cho nó ngầu khiến khán giả một lần nữa bùng nổ…

Tiết mục Khiến nó ngầu

Có thể nói, âm nhạc là sợi dây kết nối, đưa con người đến gần hơn với văn hoá cội nguồn và những điều ấy đã được minh chứng rõ hơn trong đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tuy nhiên điểm đáng tiếc đôi lúc chương trình bị kéo dài, âm thanh bị trục trặc và đôi lúc nhạc lớn hơn giọng ca sĩ nên khán giả chưa thể thưởng thức trọn vẹn.