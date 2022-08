Công an An Giang có tân giám đốc, Đại tá Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh

Chiều 30-8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang được điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đồng thời thông báo quyết định điều động Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, sinh năm 1971, quê quán ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang trước đó đã kinh qua nhiều vị trí như Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Vào tháng 10/2016, Đại tá Nguyên được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang và đến nay được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Còn Đại tá Đinh Văn Nơi, 46 tuổi, quê thành phố Cần Thơ, trình độ tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội.

Ông là Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an An Giang.