Công an An Giang truy bắt đường dây đưa người qua Campuchia trái phép

Ngày 21-8, Công an tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ, tài liệu để bắt giữ các đối tượng có liên quan trong vụ 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam (VN).

Những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết xôn xao về việc hàng chục người bất ngờ xông ra từ casino ở Campuchia rồi lao thẳng xuống sông Bình Di liều mạng bơi về bờ VN.

Là người trực tiếp hỗ trợ cứu hàng chục người an toàn vào bờ, ông Lê Bình Hổ (khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang) vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày 18-8.

Khoảng 9 giờ 45 ngày 18-8, ông Hổ đang chuẩn bị đi làm thì nghe bên kia sông (ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal) có tiếng la hét, đánh nhau. Và nhanh chóng hàng chục người đã từ trên bờ nhảy thẳng xuống sông bơi về bờ VN. Thấy vậy ông Hổ tri hô, cùng hai người khác và chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 21 thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) dùng phương tiện ra ứng cứu kịp thời, đưa tổng cộng 40 người (35 nam, năm nữ) vào bờ an toàn. Tuy nhiên trong lúc bơi qua sông, một nam thanh niên đã mất tích, sau đó phát hiện tử vong. Còn một người khác thì bị người của casino bắt lại.

Bước đầu, những người này khai trước đó do tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại Campuchia với mức lương 700-1.000 USD/tháng trên mạng xã hội nên họ đã xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Họ được đưa về làm việc ở casino Rich World. Công việc hằng ngày là làm game online và lên các trang mạng theo sự chỉ đạo của casino. Những người này phải làm việc quá thời gian quy định (không được nghỉ ngơi), không được trả lương. Điều đáng nói là họ bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo, mỗi ngày làm việc 15 giờ hoặc bị bán vào các sòng bài, bị đánh đập, tra tấn đòi tiền chuộc nếu muốn trở về VN. Không chịu được nên nhóm người này thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên giới về VN. Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu công an nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, chiều 20-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Bình) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tại cơ quan công an, Lệ khai nhận từ khoảng tháng 5-2022, Lệ được một người đàn ông không rõ lai lịch kêu tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ VN qua Campuchia.

Lệ rủ Danh cùng tham gia đón khách đến bến sông bờ phía VN giao cho Lệ đưa qua Campuchia. Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/người nếu đưa thành công qua Campuchia.

Trước đó, Lệ và Danh đã đưa nhiều người xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino. Trong số 40 người trốn khỏi casino thì có sáu người do Lệ cùng Danh đã đưa xuất cảnh trái phép qua Campuchia trước đó.•