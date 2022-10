Công an Bình Thuận điều động, phân công 5 sĩ quan nhận nhiệm vụ mới

(PLO)- Trưởng Công an thị xã La Gi giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu, cùng lúc Trưởng phòng An ninh nội địa giữ chức Trưởng Công an huyện Hàm Tân…

Ngày 7-10, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Đại tá Trần Văn Toản, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, được Bộ trưởng Bộ Công an cho chủ trương kiện toàn tại một số đơn vị, địa phương, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định điều động, giao nhiệm vụ đối với 5 sĩ quan ở công an các đơn vị, địa phương. Cụ thể điều động Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Trưởng Công an thị xã La Gi, về nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh. Điều động Thượng tá Nguyễn Đức Hiện, Trưởng phòng An ninh nội địa, về nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Hàm Tân. Điều động Thượng tá Lê Thanh Thy, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, về nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã La Gi. Phân công Thượng tá Huỳnh Hữu Kim, Phó trưởng phòng An ninh nội địa và Thượng tá Phạm Đức Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, chịu trách nhiệm phụ trách đơn vị. Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các năm sĩ quan vừa được điều động, giữ vị trí công tác mới và phân công phụ trách đơn vị. Ông Toản đề nghị năm sĩ quan mới được điều động, giữ vị trí công tác mới và phân công phụ trách đơn vị bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. PHƯƠNG NAM